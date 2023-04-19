19 апреля 2023

Пермский омбудсмен отбил свое ведомство от КПРФ

Пермский омбудсмен Игорь Сапко отказал политикам во вхождении в его экспертный совет
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко заявил, что он вне политики Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявил, что его ведомство вне политики, поэтому включать в экспертный совет при омбудсмене представителей политических партий он не будет. Так он ответил во время пленарного заседания законодательного собрания главе фракции КПРФ Анне Барановой, которая просила включить в совещательный орган политиков.

«Я советовался в Москве по поводу кандидатур. Принципиально важно, что экспертный совет не является политической площадкой для отстаивания интересов общественно-политических партий либо движений. Это площадка вне политики, поэтому там нет ни одного депутата, там нет ни одного представителя той или иной партии», — заявил Сапко.

Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Пермском крае был создан в марте 2023 года. В него вошли 23 человека, он создан по типу аналогичной структуры у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявил, что его ведомство вне политики, поэтому включать в экспертный совет при омбудсмене представителей политических партий он не будет. Так он ответил во время пленарного заседания законодательного собрания главе фракции КПРФ Анне Барановой, которая просила включить в совещательный орган политиков. «Я советовался в Москве по поводу кандидатур. Принципиально важно, что экспертный совет не является политической площадкой для отстаивания интересов общественно-политических партий либо движений. Это площадка вне политики, поэтому там нет ни одного депутата, там нет ни одного представителя той или иной партии», — заявил Сапко. Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Пермском крае был создан в марте 2023 года. В него вошли 23 человека, он создан по типу аналогичной структуры у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.
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