Пермский омбудсмен отбил свое ведомство от КПРФ

Пермский омбудсмен Игорь Сапко отказал политикам во вхождении в его экспертный совет

20 апреля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Игорь Сапко заявил, что он вне политики Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявил, что его ведомство вне политики, поэтому включать в экспертный совет при омбудсмене представителей политических партий он не будет. Так он ответил во время пленарного заседания законодательного собрания главе фракции КПРФ Анне Барановой, которая просила включить в совещательный орган политиков. «Я советовался в Москве по поводу кандидатур. Принципиально важно, что экспертный совет не является политической площадкой для отстаивания интересов общественно-политических партий либо движений. Это площадка вне политики, поэтому там нет ни одного депутата, там нет ни одного представителя той или иной партии», — заявил Сапко. Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Пермском крае был создан в марте 2023 года. В него вошли 23 человека, он создан по типу аналогичной структуры у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявил, что его ведомство вне политики, поэтому включать в экспертный совет при омбудсмене представителей политических партий он не будет. Так он ответил во время пленарного заседания законодательного собрания главе фракции КПРФ Анне Барановой, которая просила включить в совещательный орган политиков. «Я советовался в Москве по поводу кандидатур. Принципиально важно, что экспертный совет не является политической площадкой для отстаивания интересов общественно-политических партий либо движений. Это площадка вне политики, поэтому там нет ни одного депутата, там нет ни одного представителя той или иной партии», — заявил Сапко. Экспертный совет при уполномоченном по правам человека в Пермском крае был создан в марте 2023 года. В него вошли 23 человека, он создан по типу аналогичной структуры у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой.