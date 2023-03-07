Бывший пермский прокурор и уволенный проректор ПГНИУ будут помогать омбудсмену Сапко

08 марта 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Бывший пермский прокурор поможет омбудсмену Игорю Сапко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-прокурор Пермского края Александр Белых вошел в состав вновь учрежденного экспертного совета при региональном омбудсмене Игоре Сапко. Совет будет заниматься профессиональной экспертизой по направлениям деятельности уполномоченного, рассказали в аппарате уполномоченного. «Всего в совет войдут 23 человека. Совет создан по типу аналогичной структуры у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. Первое заседание намечено на 9 марта. Ожидается обращение члена экспертного совета при уполномоченном РФ, пермяка и первого генпрокурора Валентина Степанкова», — пояснили в ведомстве. Помимо Белых, в пермский совет войдут бывший министр спорта Павел Лях, экс-начальник правового департамента аппарата правительства Пермского края Любовь Калашникова, члены совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая и Татьяна Марголина, уволенная после смены руководства проректор ПГНИУ Елена Малкова, председатель Общественной палаты Лилия Ширяева, председатель краевого союза журналистов Игорь Лобанов и т. д. Игорь Сапко был выбран уполномоченным по правам человека в конце 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что он организовал выступление театра «У моста» в женской колонии.

Экс-прокурор Пермского края Александр Белых вошел в состав вновь учрежденного экспертного совета при региональном омбудсмене Игоре Сапко. Совет будет заниматься профессиональной экспертизой по направлениям деятельности уполномоченного, рассказали в аппарате уполномоченного. «Всего в совет войдут 23 человека. Совет создан по типу аналогичной структуры у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. Первое заседание намечено на 9 марта. Ожидается обращение члена экспертного совета при уполномоченном РФ, пермяка и первого генпрокурора Валентина Степанкова», — пояснили в ведомстве. Помимо Белых, в пермский совет войдут бывший министр спорта Павел Лях, экс-начальник правового департамента аппарата правительства Пермского края Любовь Калашникова, члены совета по правам человека при президенте РФ Светлана Маковецкая и Татьяна Марголина, уволенная после смены руководства проректор ПГНИУ Елена Малкова, председатель Общественной палаты Лилия Ширяева, председатель краевого союза журналистов Игорь Лобанов и т. д. Игорь Сапко был выбран уполномоченным по правам человека в конце 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что он организовал выступление театра «У моста» в женской колонии.