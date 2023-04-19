О введении новой меры поддержки молодых семей объявил губернатор Дмитрий Артюхов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов объявил, что в ЯНАО появится новый сертификат для молодоженов. Об этом глава региона сообщил в своем ежегодно послании.

«Все молодожены получат право на бесплатное обследование. Это полный спектр диагностики, который позволит будущим родителям всесторонне оценить свое здоровье», — сказал Дмитрий Артюхов. Губернатор добавил, что сертификат станет частью большой программы по сохранению здоровья жителей ЯНАО.

Ранее URA.RU сказало, что главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин будет курировать проект по исследованию репродуктивного здоровья северян, поддержанный губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.