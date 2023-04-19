В Тюменской области обнаружен скифский курган

О находке сообщил депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин
В Тюменском районе обнаружен скифский курган. Об этом 20 апреля сообщил депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин, выступая на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.
«В Тюменском районе около села Червишево обнаружен скифский курган. Его нашли на четырех участках, выделенных бесплатно многодетным семьям», — рассказал парламентарий.
Ковин добавил, из-за археологической находки, имеющей культурную ценность, семьям необходимо выделить новые земельные участки. Соответствующие поправки в региональный закон депутаты приняли на заседании облдумы.
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