19 апреля 2023

В Тюменской области обнаружен скифский курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету областной Думы. Тюмень, ковин владимир
О находке сообщил депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин Фото:

В Тюменском районе обнаружен скифский курган. Об этом 20 апреля сообщил депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин, выступая на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«В Тюменском районе около села Червишево обнаружен скифский курган. Его нашли на четырех участках, выделенных бесплатно многодетным семьям», — рассказал парламентарий.

Ковин добавил, из-за археологической находки, имеющей культурную ценность, семьям необходимо выделить новые земельные участки. Соответствующие поправки в региональный закон депутаты приняли на заседании облдумы.

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В Тюменском районе обнаружен скифский курган. Об этом 20 апреля сообщил депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин, выступая на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «В Тюменском районе около села Червишево обнаружен скифский курган. Его нашли на четырех участках, выделенных бесплатно многодетным семьям», — рассказал парламентарий. Ковин добавил, из-за археологической находки, имеющей культурную ценность, семьям необходимо выделить новые земельные участки. Соответствующие поправки в региональный закон депутаты приняли на заседании облдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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