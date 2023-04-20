Свердловский автоэксперт раскрыл, как дилеры завозят новые иномарки в Россию

Свердловский автоэксперт Форманчук: дилеры продолжают завозить иномарки в Россию через «серый рынок»

20 апреля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Санкции не смутили российских автодилеров завозить новые иномарки в страну, считает Кирилл Форманчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Автодилеры продолжают привозить иномарки в салоны, находящиеся в РФ, но через «серый импорт». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук. «Многие дилеры сейчас переквалифицировались в мультибрендовые салоны. Автомобили также завозят, но продают не как дилеры, без гарантий и прочего, продают как машины серого импорта. В целом, можно купить любую машину у дилера или подборщика, авто доставят за несколько недель. С доставкой машины в любой город России тоже нет никаких проблем», — сказал собеседник агентства. Большинство иномарок в России приходятся из Китая, Казахстана и Беларуси. Также Форманчук отметил, что в основном в Россию завозят новые иномарки, но на них упал спрос из-за сильного роста доллара. «На счет б/у (бывших в употреблении) автомобилей, их завозят тоже, они обычно идут из Европы, но доставить сложнее и дороже», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в России осталось чуть более 300 иномарок массового сегмента. В список вошли такие автомобили, как Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai.

Автодилеры продолжают привозить иномарки в салоны, находящиеся в РФ, но через «серый импорт». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук. «Многие дилеры сейчас переквалифицировались в мультибрендовые салоны. Автомобили также завозят, но продают не как дилеры, без гарантий и прочего, продают как машины серого импорта. В целом, можно купить любую машину у дилера или подборщика, авто доставят за несколько недель. С доставкой машины в любой город России тоже нет никаких проблем», — сказал собеседник агентства. Большинство иномарок в России приходятся из Китая, Казахстана и Беларуси. Также Форманчук отметил, что в основном в Россию завозят новые иномарки, но на них упал спрос из-за сильного роста доллара. «На счет б/у (бывших в употреблении) автомобилей, их завозят тоже, они обычно идут из Европы, но доставить сложнее и дороже», — подытожил он. Ранее URA.RU писало, что в России осталось чуть более 300 иномарок массового сегмента. В список вошли такие автомобили, как Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai.