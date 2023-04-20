Крышевавшие похоронный бизнес Сысерти бойцы нашли способ себя обелить. Фото

Фигуранты уголовного дела взяли шефство над детским домом в Сысерти

20 апреля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Разборки вокруг похоронного бизнеса в Сысерти вылились в уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бойцы из Сысерти, заключенные под стражу по подозрению в вымогательстве и позже отпущенные под подписку о невыезде, нашли способ себя обелить. Подсудимые стали нередко наведываться в местный детский дом с подарками. В распоряжении URA.RU оказалась новогодняя фотография, на которой фигуранты громкого уголовного дела позируют с ребятами и Дедом Морозом. «Бойцы — Роман Коротков, Александр Этвиш и их товарищи — стали наведываться в сысертский детский социально-реабилитационный центр с подарками и поздравлениями. Вроде бы благое дело, однако есть информация, что все это они потом тащат в суд, чтобы себя обелить и выставить добродетелями. Вызывает удивление тот факт, что мужчин, которые обвиняются в тяжких преступлениях, спокойно пускают в детский дом», — сказал источник в силовых структурах, предоставивший снимок. На кадрах видно, что Коротков, Этвиш и их соратники явились в центр по случаю Нового года. Судя по всему, они вручили ребятам подарки и с удовольствием позировали рядом с детьми, Дедом Морозом и ростовой куклой. По данным источника, визит не являлся разовым. По его словам, бойцы взяли своего рода «опеку» над воспитанниками: например, с некоторыми подростками занимаются спортом. За комментарием агентство обратилось в детский социально-реабилитационный центр Сысертского района. Там ответили, что им незнакомы фамилии Короткова и Этвиша. При этом в детском доме допустили, что эти люди могли приезжать с поздравлениями в числе прочих персон. Руководство центра попросило направить запрос, ответ на него ожидается. Коротков, Этвиш и другие бойцы являются фигурантами уголовного дело по статьям «Хулиганство», «Вымогательство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По версии следствия, с 2019 года мужчины с помощью избиений и угроз пытались обложить данью агентство ритуальных услуг в Сысерти. В данный момент над ними идет суд. Александр Этвиш (справа) сделал фото на память рядом с символом 2023-го года Фото: читатель URA.RU Бойцы среди прочих гостей поздравляли ребят с Новым годом Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы из Сысерти, заключенные под стражу по подозрению в вымогательстве и позже отпущенные под подписку о невыезде, нашли способ себя обелить. Подсудимые стали нередко наведываться в местный детский дом с подарками. В распоряжении URA.RU оказалась новогодняя фотография, на которой фигуранты громкого уголовного дела позируют с ребятами и Дедом Морозом. «Бойцы — Роман Коротков, Александр Этвиш и их товарищи — стали наведываться в сысертский детский социально-реабилитационный центр с подарками и поздравлениями. Вроде бы благое дело, однако есть информация, что все это они потом тащат в суд, чтобы себя обелить и выставить добродетелями. Вызывает удивление тот факт, что мужчин, которые обвиняются в тяжких преступлениях, спокойно пускают в детский дом», — сказал источник в силовых структурах, предоставивший снимок. На кадрах видно, что Коротков, Этвиш и их соратники явились в центр по случаю Нового года. Судя по всему, они вручили ребятам подарки и с удовольствием позировали рядом с детьми, Дедом Морозом и ростовой куклой. По данным источника, визит не являлся разовым. По его словам, бойцы взяли своего рода «опеку» над воспитанниками: например, с некоторыми подростками занимаются спортом. За комментарием агентство обратилось в детский социально-реабилитационный центр Сысертского района. Там ответили, что им незнакомы фамилии Короткова и Этвиша. При этом в детском доме допустили, что эти люди могли приезжать с поздравлениями в числе прочих персон. Руководство центра попросило направить запрос, ответ на него ожидается. Коротков, Этвиш и другие бойцы являются фигурантами уголовного дело по статьям «Хулиганство», «Вымогательство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По версии следствия, с 2019 года мужчины с помощью избиений и угроз пытались обложить данью агентство ритуальных услуг в Сысерти. В данный момент над ними идет суд.