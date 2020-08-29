Источник раскрыл детали уголовного дела против бойцов из сквера

Спортсмены получили известность после разгона противников храма у театра драмы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Верх-Исетский суд Екатеринбурга заключил под стражу четырех бойцов, участвующих в разгоне противников строительства храма святой Екатерины в 2019 году. Их подозревают в попытке «крышевания» похоронного бизнеса Сысерти. Источник URA.RU раскрыл подробности уголовного дела.

На скамье подсудимых четверо бойцов: Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и небезызвестный автор фразы «Кто к забору подойдет — упадет» Александр Этвиш. По версии следствия, с 2019 года мужчины с помощью угроз и избиений пытались обложить данью сысертские агентства ритуальных услуг.

Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, в январе 2020 года бойцы потребовали от одного из бизнесменов на постоянной основе передавать всех клиентов, которые будут обращаться к нему для оказания услуг погребения. В случае неповиновения, ему угрожали избиением. Предприниматель вынужден был согласиться и в общей сложности перевел на спортсменов порядка 50 клиентов. Свои потери он оценил в 1 миллион рублей.



Связаться со стороной защиты подозреваемых к моменту публикации новости не удалось. URA.RU готово опубликовать комментарий, если адвокаты выйдут на связь.

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