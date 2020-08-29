29 августа 2020
28 августа 2020

Источник раскрыл детали уголовного дела против бойцов из сквера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протест против строительства храма святой Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, храм святой екатерины, сквер на драме
Спортсмены получили известность после разгона противников храма у театра драмы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Битва за храм Святой Екатерины

Верх-Исетский суд Екатеринбурга заключил под стражу четырех бойцов, участвующих в разгоне противников строительства храма святой Екатерины в 2019 году. Их подозревают в попытке «крышевания» похоронного бизнеса Сысерти. Источник URA.RU раскрыл подробности уголовного дела.

Новость по теме
Бойцы, стоявшие в Екатеринбурге против сквера, ушли в бизнес. Начался передел рынка ритуальных услуг

На скамье подсудимых четверо бойцов: Роман Коротков, Александр Саулин, Айказ Манукян и небезызвестный автор фразы «Кто к забору подойдет — упадет» Александр Этвиш. По версии следствия, с 2019 года мужчины с помощью угроз и избиений пытались обложить данью сысертские агентства ритуальных услуг.

Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, в январе 2020 года бойцы потребовали от одного из бизнесменов на постоянной основе передавать всех клиентов, которые будут обращаться к нему для оказания услуг погребения. В случае неповиновения, ему угрожали избиением. Предприниматель вынужден был согласиться и в общей сложности перевел на спортсменов порядка 50 клиентов. Свои потери он оценил в 1 миллион рублей.

Связаться со стороной защиты подозреваемых к моменту публикации новости не удалось. URA.RU готово опубликовать комментарий, если адвокаты выйдут на связь.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...