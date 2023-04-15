«Курганчанка» сняла клип про проблемы современной медицины. Видео

16 апреля 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Новый клип исполнительницы из Кургана посвящен проблемам медицины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Кургана Анжелла Кривоногова, известная также под псевдонимом «Курганчанка», сняла очередной клип про актуальные (по ее мнению) проблемы в медицине, с которыми сталкиваются пациенты. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я тут поняла после посещения врача, что подорожник — очень даже классная трава», — пишет автор композиции. Клип получил название «Ибупрофен». Исполнительница поет о длинных очередей в поликлиниках, трудностях с записью на прием, непонятном почерке врачей, дорогих лекарств и многом другом. Ранее «Курганчанка» сняла клип о городской транспортной реформе. Позже записала авторскую песню про остановку, на которую не ходят новые автобусы. Также Кривоногова спела песню о любви к Кургану. Последним ее творением является клип про главную проблему весны.

Жительница Кургана Анжелла Кривоногова, известная также под псевдонимом «Курганчанка», сняла очередной клип про актуальные (по ее мнению) проблемы в медицине, с которыми сталкиваются пациенты. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я тут поняла после посещения врача, что подорожник — очень даже классная трава», — пишет автор композиции. Клип получил название «Ибупрофен». Исполнительница поет о длинных очередей в поликлиниках, трудностях с записью на прием, непонятном почерке врачей, дорогих лекарств и многом другом. Ранее «Курганчанка» сняла клип о городской транспортной реформе. Позже записала авторскую песню про остановку, на которую не ходят новые автобусы. Также Кривоногова спела песню о любви к Кургану. Последним ее творением является клип про главную проблему весны.