15 апреля 2023
14 апреля 2023

«Курганчанка» сняла клип про проблемы современной медицины. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Новый клип исполнительницы из Кургана посвящен проблемам медицины Фото:

Жительница Кургана Анжелла Кривоногова, известная также под псевдонимом «Курганчанка», сняла очередной клип про актуальные (по ее мнению) проблемы в медицине, с которыми сталкиваются пациенты. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я тут поняла после посещения врача, что подорожник — очень даже классная трава», — пишет автор композиции. Клип получил название «Ибупрофен». Исполнительница поет о длинных очередей в поликлиниках, трудностях с записью на прием, непонятном почерке врачей, дорогих лекарств и многом другом.

Ранее «Курганчанка» сняла клип о городской транспортной реформе. Позже записала авторскую песню про остановку, на которую не ходят новые автобусы. Также Кривоногова спела песню о любви к Кургану. Последним ее творением является клип про главную проблему весны.

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Жительница Кургана Анжелла Кривоногова, известная также под псевдонимом «Курганчанка», сняла очередной клип про актуальные (по ее мнению) проблемы в медицине, с которыми сталкиваются пациенты. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я тут поняла после посещения врача, что подорожник — очень даже классная трава», — пишет автор композиции. Клип получил название «Ибупрофен». Исполнительница поет о длинных очередей в поликлиниках, трудностях с записью на прием, непонятном почерке врачей, дорогих лекарств и многом другом. Ранее «Курганчанка» сняла клип о городской транспортной реформе. Позже записала авторскую песню про остановку, на которую не ходят новые автобусы. Также Кривоногова спела песню о любви к Кургану. Последним ее творением является клип про главную проблему весны.
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