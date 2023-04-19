Жители пермской деревни борются с местным бетонным заводом

20 апреля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Жители Поповки уверены, что производство бетона опасно для их здоровья Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае жители деревни Поповка Кунгурского округа недовольны работой бетонного завода. Предприятие, по их словам, находится рядом с жилыми домами, а пыль и шум от него плохо влияют на их здоровье. На этой неделе они обратились с проблемой к уполномоченному по правам человека Игорю Сапко. «К уполномоченному обратились жители деревни Поповка в Кунгурском округе. Люди обеспокоены строительством в непосредственной близости от жилых домов бетонного завода. Они пояснили, что постоянный шум и пыль от стройки негативно сказываются на здоровье», — сообщается на сайте омбудсмена. Сапко обещал разобраться в ситуации, но конфликт жителей деревни и бизнесмена Данила Троянова длится с лета 2022 года. Тогда предприниматель заявлял местной газете «Искра», что он построил не завод, а «установку по смешиванию материалов, для последующего производства бетонных изделий». По его утверждению, она имеет сертификат экологической безопасности Евросоюза и опасности людям не несет. Слова Троянова, однако не успокаивают людей. Жители Поповки свои жалобы передали руководству Кунгурского округа и в прокуратуру. Если это не поможет, они готовы дойти президента страны.

В Пермском крае жители деревни Поповка Кунгурского округа недовольны работой бетонного завода. Предприятие, по их словам, находится рядом с жилыми домами, а пыль и шум от него плохо влияют на их здоровье. На этой неделе они обратились с проблемой к уполномоченному по правам человека Игорю Сапко. «К уполномоченному обратились жители деревни Поповка в Кунгурском округе. Люди обеспокоены строительством в непосредственной близости от жилых домов бетонного завода. Они пояснили, что постоянный шум и пыль от стройки негативно сказываются на здоровье», — сообщается на сайте омбудсмена. Сапко обещал разобраться в ситуации, но конфликт жителей деревни и бизнесмена Данила Троянова длится с лета 2022 года. Тогда предприниматель заявлял местной газете «Искра», что он построил не завод, а «установку по смешиванию материалов, для последующего производства бетонных изделий». По его утверждению, она имеет сертификат экологической безопасности Евросоюза и опасности людям не несет. Слова Троянова, однако не успокаивают людей. Жители Поповки свои жалобы передали руководству Кунгурского округа и в прокуратуру. Если это не поможет, они готовы дойти президента страны.