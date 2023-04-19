19 апреля 2023

Жители пермской деревни борются с местным бетонным заводом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит губернатора. Верхотурье, песок, бетономешалка, рабочий, стройка
Жители Поповки уверены, что производство бетона опасно для их здоровья Фото:

В Пермском крае жители деревни Поповка Кунгурского округа недовольны работой бетонного завода. Предприятие, по их словам, находится рядом с жилыми домами, а пыль и шум от него плохо влияют на их здоровье. На этой неделе они обратились с проблемой к уполномоченному по правам человека Игорю Сапко.

«К уполномоченному обратились жители деревни Поповка в Кунгурском округе. Люди обеспокоены строительством в непосредственной близости от жилых домов бетонного завода. Они пояснили, что постоянный шум и пыль от стройки негативно сказываются на здоровье», — сообщается на сайте омбудсмена.

Сапко обещал разобраться в ситуации, но конфликт жителей деревни и бизнесмена Данила Троянова длится с лета 2022 года. Тогда предприниматель заявлял местной газете «Искра», что он построил не завод, а «установку по смешиванию материалов, для последующего производства бетонных изделий». По его утверждению, она имеет сертификат экологической безопасности Евросоюза и опасности людям не несет. Слова Троянова, однако не успокаивают людей. Жители Поповки свои жалобы передали руководству Кунгурского округа и в прокуратуру. Если это не поможет, они готовы дойти президента страны.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае жители деревни Поповка Кунгурского округа недовольны работой бетонного завода. Предприятие, по их словам, находится рядом с жилыми домами, а пыль и шум от него плохо влияют на их здоровье. На этой неделе они обратились с проблемой к уполномоченному по правам человека Игорю Сапко. «К уполномоченному обратились жители деревни Поповка в Кунгурском округе. Люди обеспокоены строительством в непосредственной близости от жилых домов бетонного завода. Они пояснили, что постоянный шум и пыль от стройки негативно сказываются на здоровье», — сообщается на сайте омбудсмена. Сапко обещал разобраться в ситуации, но конфликт жителей деревни и бизнесмена Данила Троянова длится с лета 2022 года. Тогда предприниматель заявлял местной газете «Искра», что он построил не завод, а «установку по смешиванию материалов, для последующего производства бетонных изделий». По его утверждению, она имеет сертификат экологической безопасности Евросоюза и опасности людям не несет. Слова Троянова, однако не успокаивают людей. Жители Поповки свои жалобы передали руководству Кунгурского округа и в прокуратуру. Если это не поможет, они готовы дойти президента страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...