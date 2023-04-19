Роспотребнадзор обнаружил в ХМАО опасную селедку под шубой

20 апреля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО отравился купленным в магазине салатом Фото: Марина Молдавская © URA.RU Роспотребнадзор обнаружил в производственном цехе магазина «Амбар» в Советском (ХМАО) опасный салат «Селедка под шубой», ставший причиной отравления жителя города. На сайте ведомства указано, что экспертиза подтвердила несоответствие блюда показателям качества. «В Роспотребнадзор поступило обращение жителя Советского, содержащее информацию о продаже товаров ненадлежащего качества в магазине „Амбар“, а именно: салат „Селедка под шубой“, пирожок „Курник“, ставшие причиной отравления заявителя. По результатам лабораторных исследований салат „Селедка под шубой“ не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, что могло послужить причиной пищевого отравления», — написано в сообщении. В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил в «Амбаре» многочисленные нарушения при производстве блюд и закрыл производственный цех магазина на 75 дней, постановив устранить недостатки. Против владельца торговой точки завели три административных дела. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности покупки некачественных продуктов на Масленницу. Служба порекомендовала внимательно относиться к выбору продуктов и обращать внимание на условия продажи готовых блюд.

Роспотребнадзор обнаружил в производственном цехе магазина «Амбар» в Советском (ХМАО) опасный салат «Селедка под шубой», ставший причиной отравления жителя города. На сайте ведомства указано, что экспертиза подтвердила несоответствие блюда показателям качества. «В Роспотребнадзор поступило обращение жителя Советского, содержащее информацию о продаже товаров ненадлежащего качества в магазине „Амбар“, а именно: салат „Селедка под шубой“, пирожок „Курник“, ставшие причиной отравления заявителя. По результатам лабораторных исследований салат „Селедка под шубой“ не соответствовал установленным требованиям по микробиологическим показателям, что могло послужить причиной пищевого отравления», — написано в сообщении. В ходе проверки Роспотребнадзор обнаружил в «Амбаре» многочисленные нарушения при производстве блюд и закрыл производственный цех магазина на 75 дней, постановив устранить недостатки. Против владельца торговой точки завели три административных дела. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности покупки некачественных продуктов на Масленницу. Служба порекомендовала внимательно относиться к выбору продуктов и обращать внимание на условия продажи готовых блюд.