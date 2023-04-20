Екатеринбуржцам раскрыли самые выгодные курортные туры по России на майские праздники

Сочи и Калининград стали самыми выгодными курортами из Екатеринбурга на майские праздники

20 апреля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Семидневный тур на майские праздники в Сочи екатеринбуржцам обойдется в 68 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самыми выгодными и популярными для жителей Екатеринбурга курортными турами по России на майские праздники стали направления в Сочи и Калининград. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала замдиректора департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Алена Хитрова. «Начнем с того, что люди зачастую майские праздники объединяют с отпуском, чтобы были дополнительные дни отдыха, и конечно, обычно востребованы поездки к морю. Самыми выгодными и популярными направлениями по России с 29 апреля по 6 мая 2023 года стали Сочи и Калининград. Стоимость тура с захватом майских праздников в Сочи начинается от 68 тысяч рублей в 3-х звездочный отель с завтраками. Стоимость поездки в Калининград начинается от 88 тысяч рублей в 3-х звездочный отель с таким же питанием», — сказала Алена Хитрова. В Сочи возможно найти туры дешевле, но ввиду высокой загрузки отельного фонда могут быть задержки с подтверждением номеров. Именно поэтому в турагентстве рекомендуют обращать внимание на гарантированные объекты размещения. Ранее URA.RU писало о самых дешевых направлениях отдыха для свердловчан. Из Екатеринбурга дешевле всего полететь в Ижевск, Магнитогорск, Тюмень и Ханты-Мансийск.

Самыми выгодными и популярными для жителей Екатеринбурга курортными турами по России на майские праздники стали направления в Сочи и Калининград. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала замдиректора департамента коммуникаций оператора ANEX Tour Алена Хитрова. «Начнем с того, что люди зачастую майские праздники объединяют с отпуском, чтобы были дополнительные дни отдыха, и конечно, обычно востребованы поездки к морю. Самыми выгодными и популярными направлениями по России с 29 апреля по 6 мая 2023 года стали Сочи и Калининград. Стоимость тура с захватом майских праздников в Сочи начинается от 68 тысяч рублей в 3-х звездочный отель с завтраками. Стоимость поездки в Калининград начинается от 88 тысяч рублей в 3-х звездочный отель с таким же питанием», — сказала Алена Хитрова. В Сочи возможно найти туры дешевле, но ввиду высокой загрузки отельного фонда могут быть задержки с подтверждением номеров. Именно поэтому в турагентстве рекомендуют обращать внимание на гарантированные объекты размещения. Ранее URA.RU писало о самых дешевых направлениях отдыха для свердловчан. Из Екатеринбурга дешевле всего полететь в Ижевск, Магнитогорск, Тюмень и Ханты-Мансийск.