Аналитики назвали самые дешевые направления для отдыха свердловчан

Из Екатеринбурга дешевле всего полететь в Ижевск, Магнитогорск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.
«Добраться из Екатеринбурга до Ижевска получится за 1,7 тысячу рублей, до Магнитогорска за 1,8 тысячу рублей. Перелет из столицы Урала в Тюмень выйдет в 2,3 тысячи рублей. Минимум за 3,3 тысячи рублей екатеринбуржцы смогут улететь в Ханты-Мансийск», — сказано в сообщении.
Помимо вышеперечисленных городов, в список вошли также Тобольск, Уфа и Омск, поездка в которые жителям Екатеринбурга обойдется от 3,3 до 3,5 тысячи рублей. Самый дешевый перелет в столицу России будет стоить 4,5 тысячи рублей.
Примечательно, что некоторые цены на перелеты сравнились со стоимостью билетов на поезда в те же самые города. Например, цена одного билета на поезде из Екатеринбурга в Ижевск составляет 1,7 тысячу рублей.
Ранее агентство сообщало, что «Уральские авиалинии» открыли продажу льготных билетов. Тарифы действуют на перелеты на Дальний Восток и в Калининград.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Из Екатеринбурга дешевле всего полететь в Ижевск, Магнитогорск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. «Добраться из Екатеринбурга до Ижевска получится за 1,7 тысячу рублей, до Магнитогорска за 1,8 тысячу рублей. Перелет из столицы Урала в Тюмень выйдет в 2,3 тысячи рублей. Минимум за 3,3 тысячи рублей екатеринбуржцы смогут улететь в Ханты-Мансийск», — сказано в сообщении. Помимо вышеперечисленных городов, в список вошли также Тобольск, Уфа и Омск, поездка в которые жителям Екатеринбурга обойдется от 3,3 до 3,5 тысячи рублей. Самый дешевый перелет в столицу России будет стоить 4,5 тысячи рублей. Примечательно, что некоторые цены на перелеты сравнились со стоимостью билетов на поезда в те же самые города. Например, цена одного билета на поезде из Екатеринбурга в Ижевск составляет 1,7 тысячу рублей. Ранее агентство сообщало, что «Уральские авиалинии» открыли продажу льготных билетов. Тарифы действуют на перелеты на Дальний Восток и в Калининград.