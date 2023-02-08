Аналитики назвали самые дешевые направления для отдыха свердловчан

В Екатеринбурге стоимость перелета на самолете сравнилась с ценой билета на поезде
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Самый дешевый перелет из Екатеринбурга в Москву составит 4,5 тысячи рублей Фото:

Из Екатеринбурга дешевле всего полететь в Ижевск, Магнитогорск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

«Добраться из Екатеринбурга до Ижевска получится за 1,7 тысячу рублей, до Магнитогорска за 1,8 тысячу рублей. Перелет из столицы Урала в Тюмень выйдет в 2,3 тысячи рублей. Минимум за 3,3 тысячи рублей екатеринбуржцы смогут улететь в Ханты-Мансийск», — сказано в сообщении.

Помимо вышеперечисленных городов, в список вошли также Тобольск, Уфа и Омск, поездка в которые жителям Екатеринбурга обойдется от 3,3 до 3,5 тысячи рублей. Самый дешевый перелет в столицу России будет стоить 4,5 тысячи рублей.

Примечательно, что некоторые цены на перелеты сравнились со стоимостью билетов на поезда в те же самые города. Например, цена одного билета на поезде из Екатеринбурга в Ижевск составляет 1,7 тысячу рублей.

Ранее агентство сообщало, что «Уральские авиалинии» открыли продажу льготных билетов. Тарифы действуют на перелеты на Дальний Восток и в Калининград.

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Из Екатеринбурга дешевле всего полететь в Ижевск, Магнитогорск, Тюмень и Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. «Добраться из Екатеринбурга до Ижевска получится за 1,7 тысячу рублей, до Магнитогорска за 1,8 тысячу рублей. Перелет из столицы Урала в Тюмень выйдет в 2,3 тысячи рублей. Минимум за 3,3 тысячи рублей екатеринбуржцы смогут улететь в Ханты-Мансийск», — сказано в сообщении. Помимо вышеперечисленных городов, в список вошли также Тобольск, Уфа и Омск, поездка в которые жителям Екатеринбурга обойдется от 3,3 до 3,5 тысячи рублей. Самый дешевый перелет в столицу России будет стоить 4,5 тысячи рублей. Примечательно, что некоторые цены на перелеты сравнились со стоимостью билетов на поезда в те же самые города. Например, цена одного билета на поезде из Екатеринбурга в Ижевск составляет 1,7 тысячу рублей. Ранее агентство сообщало, что «Уральские авиалинии» открыли продажу льготных билетов. Тарифы действуют на перелеты на Дальний Восток и в Калининград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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