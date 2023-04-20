Полковник Киселев: ВСУ подготовили 70 рот с беспилотниками для наступления

Украинская армия подготовила 70 рот для проведения контрнаступления. Об этом рассказал бывший заместитель командующего Народной милиции ЛНР, полковник в отставке Виталий Киселев.
«По оперативным данным, они [ВСУ] подготовили порядка 70 рот, которые будут управлять квадрокоптерами, разведывательными БЛА и ударными беспилотниками. Это большая перспектива в существующей войне, хочу отметить, в „стране 404“ отсутствуют самолеты, вертушки, а те немногие имеющиеся будут использоваться лишь в нескольких локальных точках., НАТО скорее всего разработало систему, которая будет прикрывать пехоту и технику с помощью этих беспилотников», — сообщил Виталий Киселев корреспонденту URA.RU.
Киселев предупредил, что украинское наступление начнется в ближайшее время. ВСУ серьезно к нему подготовлены. «У них все в порядке с артиллерией и дальнобойными ракетами — не зря бьют по гражданской инфраструктуре», — сказал полковник. По его мнению, это свидетельствует о достаточном количестве ракет в арсенале украинской армии.
Сообщения о готовящемся весеннем украинском наступлении появились в конце прошлого года. Киселев также рассказал, что попытки прорыва ВСУ будут предприняты и на южном и северном направлении.
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