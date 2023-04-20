Военный эксперт Киселев дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

Полковник НМ ЛНР в отставке Киселев: наступление ВСУ будет идти по всему фронту

20 апреля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Исход контрнаступления для Киева может быть самым печальным, допускает эксперт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВСУ будет идти по всему фронту, а попытки прорыва они предпримут на южном и северном направлениях. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник НМ ЛНР в отставке Виталий Киселев. «Скорее всего, будет пять-шесть направлений, с которых они будут идти и стараться выбить наши подразделения. Запад толкает киевскую хунту на юге на Крым и Мелитополь, на севере — на Красный Лиман, Северск, Белогоровку и выше. Не исключаю провокационный момент с заходом на территорию Российской Федерации в районе, например, Шебекино Белгородской области, и захват какого-то населенного пункта. Мы должны быть готовы к развитию ситуации в любом направлении», — заявил Киселев. По словам эксперта, попытки наступления можно ожидать в районе Артемовска, который является «входом» в ЛНР, и Авдеевки — перспективном направлении для контрнаступления на юг, где сохраняется постоянная угроза захвата Донецка. По его мнению, наступление возможно уже в самое ближайшее время, однако его исход для Киева может быть самым печальным. «Сейчас поднимается „зеленка“ и можно скрытно концентрировать огромное количество личного состава и техники. Безусловно, ВСУ попытаются это сделать. Пентагон и Англия толкают „страну 404“ к исчезновению, и, судя по всему, к этому скоро придет», — заключил собеседник агентства. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. По ее словам, ВСУ совершают активные штурмовые действия. Она также подчеркнула, что российская армия также ведет наступление на этих четырех направлениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наступление ВСУ будет идти по всему фронту, а попытки прорыва они предпримут на южном и северном направлениях. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник НМ ЛНР в отставке Виталий Киселев. «Скорее всего, будет пять-шесть направлений, с которых они будут идти и стараться выбить наши подразделения. Запад толкает киевскую хунту на юге на Крым и Мелитополь, на севере — на Красный Лиман, Северск, Белогоровку и выше. Не исключаю провокационный момент с заходом на территорию Российской Федерации в районе, например, Шебекино Белгородской области, и захват какого-то населенного пункта. Мы должны быть готовы к развитию ситуации в любом направлении», — заявил Киселев. По словам эксперта, попытки наступления можно ожидать в районе Артемовска, который является «входом» в ЛНР, и Авдеевки — перспективном направлении для контрнаступления на юг, где сохраняется постоянная угроза захвата Донецка. По его мнению, наступление возможно уже в самое ближайшее время, однако его исход для Киева может быть самым печальным. «Сейчас поднимается „зеленка“ и можно скрытно концентрировать огромное количество личного состава и техники. Безусловно, ВСУ попытаются это сделать. Пентагон и Англия толкают „страну 404“ к исчезновению, и, судя по всему, к этому скоро придет», — заключил собеседник агентства. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. По ее словам, ВСУ совершают активные штурмовые действия. Она также подчеркнула, что российская армия также ведет наступление на этих четырех направлениях.