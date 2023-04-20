Военный эксперт Киселев дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

Наступление ВСУ будет идти по всему фронту, а попытки прорыва они предпримут на южном и северном направлениях. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник НМ ЛНР в отставке Виталий Киселев.
«Скорее всего, будет пять-шесть направлений, с которых они будут идти и стараться выбить наши подразделения. Запад толкает киевскую хунту на юге на Крым и Мелитополь, на севере — на Красный Лиман, Северск, Белогоровку и выше. Не исключаю провокационный момент с заходом на территорию Российской Федерации в районе, например, Шебекино Белгородской области, и захват какого-то населенного пункта. Мы должны быть готовы к развитию ситуации в любом направлении», — заявил Киселев.
По словам эксперта, попытки наступления можно ожидать в районе Артемовска, который является «входом» в ЛНР, и Авдеевки — перспективном направлении для контрнаступления на юг, где сохраняется постоянная угроза захвата Донецка. По его мнению, наступление возможно уже в самое ближайшее время, однако его исход для Киева может быть самым печальным.
«Сейчас поднимается „зеленка“ и можно скрытно концентрировать огромное количество личного состава и техники. Безусловно, ВСУ попытаются это сделать. Пентагон и Англия толкают „страну 404“ к исчезновению, и, судя по всему, к этому скоро придет», — заключил собеседник агентства.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ приступили к контрнаступательным действиям на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. По ее словам, ВСУ совершают активные штурмовые действия. Она также подчеркнула, что российская армия также ведет наступление на этих четырех направлениях.
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