Военный эксперт раскрыл, каким будет контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Суконкин: контрнаступление ВСУ будет состоять из множества этапов

19 апреля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ будет многоэтапным, заявил Алексей Суконкин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План контрнаступления ВСУ будет включать в себя множество этапов, а также четко расписанную последовательность вступления в боевые действия различных воинских подразделений, каждое из которых будет иметь четкие задачи и цели. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин. «План грандиозного наступления ВСУ будет подразумевать четкую многоэтапность и последовательность вступления в бой большого числа воинских подразделений», — передает слова Суконкина интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он добавил, что каждое воинское подразделение, вступающее в процесс контрнаступления, имеет четкие задачи по разгрому войск противника на конкретных позициях, которые должны быть выбраны в определенное время. Командование ВСУ при подготовке к большому наступлению должно обговорить процесс снабжения подразделений боеприпасами и топливом. Среди прочего тщательно планируется эвакуация раненых, а также порядок связи и боевого управления, заключил Суконкин. Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что подготовка украинских солдат к грядущему наступлению проводится в Германии, Польше и Великобритании. Украина анонсировала масштабное контрнаступление ВСУ весной. По некоторым данным, атака должна начаться в конце апреля, однако другие источники утверждают, что нападение произойдет в начале лета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

План контрнаступления ВСУ будет включать в себя множество этапов, а также четко расписанную последовательность вступления в боевые действия различных воинских подразделений, каждое из которых будет иметь четкие задачи и цели. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин. «План грандиозного наступления ВСУ будет подразумевать четкую многоэтапность и последовательность вступления в бой большого числа воинских подразделений», — передает слова Суконкина интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он добавил, что каждое воинское подразделение, вступающее в процесс контрнаступления, имеет четкие задачи по разгрому войск противника на конкретных позициях, которые должны быть выбраны в определенное время. Командование ВСУ при подготовке к большому наступлению должно обговорить процесс снабжения подразделений боеприпасами и топливом. Среди прочего тщательно планируется эвакуация раненых, а также порядок связи и боевого управления, заключил Суконкин. Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что подготовка украинских солдат к грядущему наступлению проводится в Германии, Польше и Великобритании. Украина анонсировала масштабное контрнаступление ВСУ весной. По некоторым данным, атака должна начаться в конце апреля, однако другие источники утверждают, что нападение произойдет в начале лета.