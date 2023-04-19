Военный эксперт раскрыл, каким будет контрнаступление ВСУ

Военный эксперт Суконкин: контрнаступление ВСУ будет состоять из множества этапов
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Наступление ВСУ будет многоэтапным, заявил Алексей Суконкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

План контрнаступления ВСУ будет включать в себя множество этапов, а также четко расписанную последовательность вступления в боевые действия различных воинских подразделений, каждое из которых будет иметь четкие задачи и цели. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин.

«План грандиозного наступления ВСУ будет подразумевать четкую многоэтапность и последовательность вступления в бой большого числа воинских подразделений», — передает слова Суконкина интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он добавил, что каждое воинское подразделение, вступающее в процесс контрнаступления, имеет четкие задачи по разгрому войск противника на конкретных позициях, которые должны быть выбраны в определенное время.

Командование ВСУ при подготовке к большому наступлению должно обговорить процесс снабжения подразделений боеприпасами и топливом. Среди прочего тщательно планируется эвакуация раненых, а также порядок связи и боевого управления, заключил Суконкин.

Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что подготовка украинских солдат к грядущему наступлению проводится в Германии, Польше и Великобритании. Украина анонсировала масштабное контрнаступление ВСУ весной. По некоторым данным, атака должна начаться в конце апреля, однако другие источники утверждают, что нападение произойдет в начале лета.

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План контрнаступления ВСУ будет включать в себя множество этапов, а также четко расписанную последовательность вступления в боевые действия различных воинских подразделений, каждое из которых будет иметь четкие задачи и цели. Об этом заявил военный эксперт Алексей Суконкин. «План грандиозного наступления ВСУ будет подразумевать четкую многоэтапность и последовательность вступления в бой большого числа воинских подразделений», — передает слова Суконкина интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он добавил, что каждое воинское подразделение, вступающее в процесс контрнаступления, имеет четкие задачи по разгрому войск противника на конкретных позициях, которые должны быть выбраны в определенное время. Командование ВСУ при подготовке к большому наступлению должно обговорить процесс снабжения подразделений боеприпасами и топливом. Среди прочего тщательно планируется эвакуация раненых, а также порядок связи и боевого управления, заключил Суконкин. Ранее генерал армии США в отставке Дэвид Петреус рассказал, что подготовка украинских солдат к грядущему наступлению проводится в Германии, Польше и Великобритании. Украина анонсировала масштабное контрнаступление ВСУ весной. По некоторым данным, атака должна начаться в конце апреля, однако другие источники утверждают, что нападение произойдет в начале лета.
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