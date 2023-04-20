Алексея Текслера наградили за активное развитие в регионе промышленного туризма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Помощник президента РФ Владимира Путина, Максим Орешкин, 20 апреля вручил награду губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Как сообщили в пресс-службе главы региона, его отметили за развитие промышленного туризма.

«В Москве наградили регионы, которые осуществляли обучение и инициировали межрегиональные проекты по промышленному туризму. В числе восьми лидеров есть и Челябинская область. Награду Алексею Текслеру вручил Максим Орешкин», — отметили в пресс-службе Текслера.

Глава региона выступил на пленарном заседании акселератора по развитию промтуризма «Открытая промышленность». Опыт предприятий Текслер показал на примере ММК, трубопрокатного завода и Златоустовской оружейной фабрики.

«Промышленные предприятия Златоуста мы включили в национальный туристический маршрут, который проходит по горной части региона с посещением национального парка „Таганай“. Таким образом, промышленный туризм вносит свой вклад в развитие туризма в целом», — сообщил губернатор.

В выступлении прозвучали передовые предприятия, кто занимается промтуризмом. Среди сорока компаний прозвучали, кроме уже названных, «АиР», группа «Магнезит», СКБ «Турбина», «Макфа». Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева назвала региона одним из первых, «поверивших» в открытую промышленность.

Награду Алексей Текслер получил из рук помощника президента РФ Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Регион признали лидером промышленного туризма Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В ходе заседания глава региона познакомил собравшихся с опытом Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Внедрение практики работы с туристами делает промышленность открытой, отметили участники акселератора Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области