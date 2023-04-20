Пригожин нашел в колониях агентов иностранных спецслужб

Пригожин просит генпрокурора разобраться с сотрудниками ФСИН, собиравшими компромат для заграницы
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, смотритель
Евгений Пригожин попросил прокуратуру провести проверку во ФСИН Фото:

Осужденные, а также сотрудники ФСИН России собирают компромат в исправительных учреждениях. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он попросил Генпрокурора России Игоря Краснова провести проверку.

«Полученный компромат передавался за денежное вознаграждение лицам, находящимся на территории иностранных государств, в том числе спецслужбам и лицам, признанным на территории РФ иностранными агентами», — написал Евгений Пригожин в своем заявлении на имя генпрокурора. Его опубликовала пресс-служба Пригожина.

Корреспондент URA.RU направил запрос во ФСИН. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Спецслужбы Украины распространяют наркотики России с помощью преступных группировок, сообщает телеканал 360. Завербованных преступников заранее проверяли на полиграфе.

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Осужденные, а также сотрудники ФСИН России собирают компромат в исправительных учреждениях. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он попросил Генпрокурора России Игоря Краснова провести проверку. «Полученный компромат передавался за денежное вознаграждение лицам, находящимся на территории иностранных государств, в том числе спецслужбам и лицам, признанным на территории РФ иностранными агентами», — написал Евгений Пригожин в своем заявлении на имя генпрокурора. Его опубликовала пресс-служба Пригожина. Корреспондент URA.RU направил запрос во ФСИН. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Спецслужбы Украины распространяют наркотики России с помощью преступных группировок, сообщает телеканал 360. Завербованных преступников заранее проверяли на полиграфе.
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