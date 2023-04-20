Пригожин нашел в колониях агентов иностранных спецслужб

Осужденные, а также сотрудники ФСИН России собирают компромат в исправительных учреждениях. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он попросил Генпрокурора России Игоря Краснова провести проверку.
«Полученный компромат передавался за денежное вознаграждение лицам, находящимся на территории иностранных государств, в том числе спецслужбам и лицам, признанным на территории РФ иностранными агентами», — написал Евгений Пригожин в своем заявлении на имя генпрокурора. Его опубликовала пресс-служба Пригожина.
Корреспондент URA.RU направил запрос во ФСИН. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.
Спецслужбы Украины распространяют наркотики России с помощью преступных группировок, сообщает телеканал 360. Завербованных преступников заранее проверяли на полиграфе.
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