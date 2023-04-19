В Курганской области хотят запретить школьникам пирсинг и экстремальные прически

20 апреля 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Общественная палата Шадринска предложила требования к внешнему виду учеников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общественная палата города Шадринска Курганской области предложила облдуме внести в региональный закон об образовании требование к внешнему виду школьников. Инициатива включает запрет ношения пирсинга, яркого макияжа и маникюра, а также чрезмерно открытой одежды и атрибутики молодежных субкультур, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «Общественная палата Шадринска направила письмо в Курганскую областную думу с предложением о внесении в региональный закон положения о внешнем виде учащихся. Сейчас дети ходят в школу в чем попало, мальчики с длинными волосами, с кольцами в носу, девочки с экстремальными прическами и крашенными в яркие цвета волосами. Мы предложили ввести строгий классический стиль в одежде, запретить яркий маникюр, макияж, пирсинг, одежду и атрибутику молодежных субкультур», — рассказал Андрюков. В ответ на обращение в Курганской областной думе пояснили, что вопросы, касающиеся одежды обучающихся, регулируются статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». В положении указано, что образовательные организации вправе устанавливать требования к одежде учащихся самостоятельно. Департамент образования и науки региона также посчитал установление требования к одежде и внешнему виду школьников на уровне регионального законодательства нецелесообразным. Кроме того, установление предполагаемой административной ответственности находится за пределами субъекта РФ в сфере административного законодательства. Андрюков отметил, что инициативу не поддержали и шадринские депутаты. Вместе с тем, он предложил общественной палате направить обращения в Госдуму и Совет Федерации. Общественная палата Шадринска выступила с предложением по внешнему виду школьников Фото: предоставил Александр Андрюков Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общественная палата города Шадринска Курганской области предложила облдуме внести в региональный закон об образовании требование к внешнему виду школьников. Инициатива включает запрет ношения пирсинга, яркого макияжа и маникюра, а также чрезмерно открытой одежды и атрибутики молодежных субкультур, рассказал URA.RU общественник Александр Андрюков. «Общественная палата Шадринска направила письмо в Курганскую областную думу с предложением о внесении в региональный закон положения о внешнем виде учащихся. Сейчас дети ходят в школу в чем попало, мальчики с длинными волосами, с кольцами в носу, девочки с экстремальными прическами и крашенными в яркие цвета волосами. Мы предложили ввести строгий классический стиль в одежде, запретить яркий маникюр, макияж, пирсинг, одежду и атрибутику молодежных субкультур», — рассказал Андрюков. В ответ на обращение в Курганской областной думе пояснили, что вопросы, касающиеся одежды обучающихся, регулируются статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». В положении указано, что образовательные организации вправе устанавливать требования к одежде учащихся самостоятельно. Департамент образования и науки региона также посчитал установление требования к одежде и внешнему виду школьников на уровне регионального законодательства нецелесообразным. Кроме того, установление предполагаемой административной ответственности находится за пределами субъекта РФ в сфере административного законодательства. Андрюков отметил, что инициативу не поддержали и шадринские депутаты. Вместе с тем, он предложил общественной палате направить обращения в Госдуму и Совет Федерации.