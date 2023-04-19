19 апреля 2023

В курганском микрорайоне загорелись дачи. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция МЧС Курган, пожар, огонь, лес горит
В Кургане пожарные тушат дачи Фото:

В курганском микрорайоне Малое Чаусово загорелись дачи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Горят дачи в М. Чаусово», — сообщил читатель паблика «О, Курган» соцсети «ВКонтакте». По снимку невозможно определить, сколько дачных участков объято огнем.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Курганской области. В чрезвычайном ведомстве ответили, что «подразделения работают по повышенному рангу пожара вызов номер 2». На тушении работают 27 человек и 11 единиц техники.

Обновлено в 19:40 (мст) 20 апреля. «Борьбу с огнем в мкр. М. Чаусово ведут 47 человек и 11 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают по повышенному рангу. Огнем повреждены 4 дачных дома и 7 надворных построек на общей площади 500 кв. м. Площадь ландшафтного пожара составляет 1 Га», уточнили в ГУ МЧС региона. В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня нет, пострадавших на пожаре не обнаружено. В 19:47 пожар локализован.

пожары в Кургане
В курганском микрорайоне Малое Чаусово загорелись дачи

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В курганском микрорайоне Малое Чаусово загорелись дачи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Горят дачи в М. Чаусово», — сообщил читатель паблика «О, Курган» соцсети «ВКонтакте». По снимку невозможно определить, сколько дачных участков объято огнем. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Курганской области. В чрезвычайном ведомстве ответили, что «подразделения работают по повышенному рангу пожара вызов номер 2». На тушении работают 27 человек и 11 единиц техники. Обновлено в 19:40 (мст) 20 апреля. «Борьбу с огнем в мкр. М. Чаусово ведут 47 человек и 11 единиц техники. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают по повышенному рангу. Огнем повреждены 4 дачных дома и 7 надворных построек на общей площади 500 кв. м. Площадь ландшафтного пожара составляет 1 Га», уточнили в ГУ МЧС региона. В ведомстве отметили, что угрозы распространения огня нет, пострадавших на пожаре не обнаружено. В 19:47 пожар локализован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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