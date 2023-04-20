Усс принял предложение Путина о новой работе

20 апреля 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Александр Усс переходит на новую работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Губернатор Красноярского края Александр Усс переходит на новую работу. По его словам, это будет должность «на федеральном уровне». Об этом Усс сообщил в четверг, 20 апреля, в своих соцсетях, обращаясь к землякам. «У меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — написал Усс на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Красноярского края поблагодарил президента за доверие и поддержку. Также он высказал слова благодарности своим соратникам и землякам. Александру Уссу 68 лет. Он уроженец Красноярского края. Окончил юридический факультет Красноярского государственного университета по специальности «правоведение» и аспирантуру Томского государственного университета. Имеет научную степень доктора юридических наук. Заслуженный юрист РФ. Имеет награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), орден Александра Невского (2020), благодарность президента РФ (2005) Карьеру во власти начал в 1993 году — два года был начальником правового управления администрации Красноярского края. Депутат Совета Федерации РФ I созыва (1993-1995). В сентябре 2002 года принимал участие в досрочных выборах губернатора Красноярского края (после гибели в авиакатастрофе главы региона Александра Лебедя), но проиграл Александру Хлопонину. 29 сентября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Красноярского края. Через год победил на губернаторских выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Красноярского края Александр Усс переходит на новую работу. По его словам, это будет должность «на федеральном уровне». Об этом Усс сообщил в четверг, 20 апреля, в своих соцсетях, обращаясь к землякам. «У меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России», — написал Усс на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Красноярского края поблагодарил президента за доверие и поддержку. Также он высказал слова благодарности своим соратникам и землякам. Александру Уссу 68 лет. Он уроженец Красноярского края. Окончил юридический факультет Красноярского государственного университета по специальности «правоведение» и аспирантуру Томского государственного университета. Имеет научную степень доктора юридических наук. Заслуженный юрист РФ. Имеет награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010), орден Александра Невского (2020), благодарность президента РФ (2005) Карьеру во власти начал в 1993 году — два года был начальником правового управления администрации Красноярского края. Депутат Совета Федерации РФ I созыва (1993-1995). В сентябре 2002 года принимал участие в досрочных выборах губернатора Красноярского края (после гибели в авиакатастрофе главы региона Александра Лебедя), но проиграл Александру Хлопонину. 29 сентября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина был назначен врио губернатора Красноярского края. Через год победил на губернаторских выборах.