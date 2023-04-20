Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ

Ветеран разведки: Украина вынуждена начать наступление к осени

21 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ и ВС РФ сформировали достаточные резервы для наступательных действий, сказал Рустем Клупов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина находится в безвыходном положении из-за давления Запада и вынуждена начать неудобное для нее наступление. Об этом рассказал в беседе с URA.RU ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. «Для Украины невыгодно начинать в настоящий момент первой переходить в наступление. Точно также и для нас. Потому что и у той, и у другой стороны сформированы глубокие оперативные резервы. У Украины за счет Запада, у нас — за счет своих средств. Офицеры и командный состав уже получили большой опыт, и никто в эту заваруху лезть первым не хочет. Но Украина находится в вынужденном положении начинать наступление, потому что им нужно отчитываться за потраченные деньги. Думаю, ближе к осени начнется. Они вынуждены», — сказал Рустем Клупов. В случае отказа от наступления Киев заведомо оказывается в проигрыше, отметил полковник. «Если не начнут, тоже их сторона проигрышная, потому что обороной войну не выиграть. Это можно сравнить с боксом. Когда два спортсмена дерутся, один всегда принимает более пассивную позицию. Это значит, что он ловит противника на том, когда ему самому удобнее будет контратаковать и наносить решительные удары. Бить нужно и в самые уязвимые места. Опытные бойцы всегда вынуждают противника сделать первый шаг», — объяснил эксперт. Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что готовящееся весеннее наступление Украины на Россию удивит как российских военных, так и украинских граждан. По данным бывшего заместителя командующего Народной милиции ЛНР, полковника в отставке Виталия Киселева, ВСУ подготовили 70 рот для проведения контрнаступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина находится в безвыходном положении из-за давления Запада и вынуждена начать неудобное для нее наступление. Об этом рассказал в беседе с URA.RU ветеран военной разведки, Герой России, полковник Рустем Клупов. «Для Украины невыгодно начинать в настоящий момент первой переходить в наступление. Точно также и для нас. Потому что и у той, и у другой стороны сформированы глубокие оперативные резервы. У Украины за счет Запада, у нас — за счет своих средств. Офицеры и командный состав уже получили большой опыт, и никто в эту заваруху лезть первым не хочет. Но Украина находится в вынужденном положении начинать наступление, потому что им нужно отчитываться за потраченные деньги. Думаю, ближе к осени начнется. Они вынуждены», — сказал Рустем Клупов. В случае отказа от наступления Киев заведомо оказывается в проигрыше, отметил полковник. «Если не начнут, тоже их сторона проигрышная, потому что обороной войну не выиграть. Это можно сравнить с боксом. Когда два спортсмена дерутся, один всегда принимает более пассивную позицию. Это значит, что он ловит противника на том, когда ему самому удобнее будет контратаковать и наносить решительные удары. Бить нужно и в самые уязвимые места. Опытные бойцы всегда вынуждают противника сделать первый шаг», — объяснил эксперт. Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что готовящееся весеннее наступление Украины на Россию удивит как российских военных, так и украинских граждан. По данным бывшего заместителя командующего Народной милиции ЛНР, полковника в отставке Виталия Киселева, ВСУ подготовили 70 рот для проведения контрнаступления.