Представитель Зеленского пообещал России и Украине «сюрприз» от ВСУ

Готовящееся весеннее наступление Украины на Россию удивит как российских военных, так и украинских граждан. Об этом рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.
«Контрнаступление вооруженных сил Украины удивит всех: не только российскую армию и общество, но и многих жителей Украины», — считает Федор Вениславский. Об этом он рассказал в эфире радио «Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).
Информация об украинском контрнаступлении появилась в СМИ еще в конце прошлого года. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Украина приурочит начало своего наступления к смерти своего идейного вдохновителя Адольфа Гитлера и начнет его 30 апреля, сообщает RT.
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