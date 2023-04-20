Представитель Зеленского пообещал России и Украине «сюрприз» от ВСУ

Представитель Зеленского в Раде Вениславский: контрнаступление ВСУ удивит не только Россию, но и Украину
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Украинское наступление удивит украинцев и россиян, заявил Федор Вениславский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Готовящееся весеннее наступление Украины на Россию удивит как российских военных, так и украинских граждан. Об этом рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский.

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«Контрнаступление вооруженных сил Украины удивит всех: не только российскую армию и общество, но и многих жителей Украины», — считает Федор Вениславский. Об этом он рассказал в эфире радио «Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

Информация об украинском контрнаступлении появилась в СМИ еще в конце прошлого года. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Украина приурочит начало своего наступления к смерти своего идейного вдохновителя Адольфа Гитлера и начнет его 30 апреля, сообщает RT.

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Готовящееся весеннее наступление Украины на Россию удивит как российских военных, так и украинских граждан. Об этом рассказал представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский. «Контрнаступление вооруженных сил Украины удивит всех: не только российскую армию и общество, но и многих жителей Украины», — считает Федор Вениславский. Об этом он рассказал в эфире радио «Свобода» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Информация об украинском контрнаступлении появилась в СМИ еще в конце прошлого года. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что Украина приурочит начало своего наступления к смерти своего идейного вдохновителя Адольфа Гитлера и начнет его 30 апреля, сообщает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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