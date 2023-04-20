Депутат Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украине

20 апреля 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Депутат Константин Затулин отметил, что Крым был украинским всего 60 лет Фото: Константин Михальчевский © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Крым был частью Украины всего 60 лет. Чтобы теперь прекратить требования Киева вернуть полуостров нужно отменить решение о его передаче Украинской ССР 1954 года. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Константин Затулин. «Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно », — сказал Константин Затулин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 240-летию манифеста императрицы Екатерины II «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Его цитирует РИА Новости. Затулин считает, что сейчас Украина использует единственный аргумент, настаивая на возврате Крыма. Киевские власти заявляют, что это исконно-украинская территория. Но на самом деле Крым был в составе Украины всего 60 лет. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Историк Владимир Рудаков считает, что Крым передали под контроль Украины в 1954 году, чтобы ускорить его послевоенное восстановление, передает RT.

Крым был частью Украины всего 60 лет. Чтобы теперь прекратить требования Киева вернуть полуостров нужно отменить решение о его передаче Украинской ССР 1954 года. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Константин Затулин. «Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно », — сказал Константин Затулин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 240-летию манифеста императрицы Екатерины II «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Его цитирует РИА Новости. Затулин считает, что сейчас Украина использует единственный аргумент, настаивая на возврате Крыма. Киевские власти заявляют, что это исконно-украинская территория. Но на самом деле Крым был в составе Украины всего 60 лет. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Историк Владимир Рудаков считает, что Крым передали под контроль Украины в 1954 году, чтобы ускорить его послевоенное восстановление, передает RT.