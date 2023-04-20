Депутат Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украине

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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Депутат Константин Затулин отметил, что Крым был украинским всего 60 лет Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Крым был частью Украины всего 60 лет. Чтобы теперь прекратить требования Киева вернуть полуостров нужно отменить решение о его передаче Украинской ССР 1954 года. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Константин Затулин.

«Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно », — сказал Константин Затулин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 240-летию манифеста императрицы Екатерины II «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Его цитирует РИА Новости.

Затулин считает, что сейчас Украина использует единственный аргумент, настаивая на возврате Крыма. Киевские власти заявляют, что это исконно-украинская территория. Но на самом деле Крым был в составе Украины всего 60 лет.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Историк Владимир Рудаков считает, что Крым передали под контроль Украины в 1954 году, чтобы ускорить его послевоенное восстановление, передает RT.

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Крым был частью Украины всего 60 лет. Чтобы теперь прекратить требования Киева вернуть полуостров нужно отменить решение о его передаче Украинской ССР 1954 года. С таким предложением выступил депутат Госдумы России Константин Затулин. «Мы единственные продолжатели Советского Союза, поэтому нам бы вернуться к этому и отменить эти решения демонстративно », — сказал Константин Затулин на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 240-летию манифеста императрицы Екатерины II «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Его цитирует РИА Новости. Затулин считает, что сейчас Украина использует единственный аргумент, настаивая на возврате Крыма. Киевские власти заявляют, что это исконно-украинская территория. Но на самом деле Крым был в составе Украины всего 60 лет. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. Тогда за присоединение к Российской Федерации проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Историк Владимир Рудаков считает, что Крым передали под контроль Украины в 1954 году, чтобы ускорить его послевоенное восстановление, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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