Губернатор ХМАО готовит назначения в окружном правительстве

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит назначения в окружном правительстве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит к назначению чиновников на места ушедших в отставку директора департамента строительства и главы департамента дорожного хозяйства и транспорта. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что ими должны стать руководитель Югорской региональной электросетевой компании Матвей Каров, а также гендиректор «Северавтодорстроя» Александр Лебедев.

«Замгубернатора [Азат] Ислаев представил Наталье Комаровой кандидатов на освобожденные должности директора департамента строительства и главы департамента дорожного хозяйства и транспорта. Депстрой должен возглавить руководитель „Югорской региональной электросетевой компании“ Матвей Каров, а депдорхоз хотят доверить гендиректору также государственного „Северавтодорстроя“ Александру Лебедеву», — говорит источник агентства. Прокомментировать информацию у самих кандидатов на момент публикации новости не удалось.

Известно, что Каров работал на различных управленческих должностях в электросетевых компаниях Нижегородской области и Югры. Лебедев же был управленцем в различных регионах в федеральных структурах дорожно-строительного профиля. Оба проходят обучение на третьем потоке региональной образовательной программы «Лидеры изменений».

«Кадровые изменения необходимы для вывода отрасли из внутреннего управленческого кризиса. Перед новыми руководителями департаментов и их куратором стоят задачи навести порядок в доверенных департаментах, достроить годами строящиеся объекты, организовать работу по подготовке смет и проектов на должном уровне, чтобы потенциально избегать рисков с задержками. При этом по поручению Комаровой команда должна до 1 июня выработать предложения по выводу отрасли из управленческого кризиса», — добавляет инсайдер.

Агентство направило официальный запрос в департамент общественных и внешних связей и молодежной политики ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит отставку директора департамента строительства и ЖКХ Григория Невоструева и директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка. В обоих ведомствах проверки выявили значительные финансовые нарушения.