Жена челябинского губернатора организовала кинопремьеру гвардейцам-вертолетчикам. Фото

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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Премьерный показ фильма «Вызов» прошел в Южноуральске Фото:

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер 20 апреля организовала кинопремьеру гвардейцам-вертолетчикам. Премьерный показ фильма «Вызов» прошел в Южноуральске, поделилась первая леди региона в социальных сетях.

«Сегодня мы с Фондом 2020 организовали специальный премьерный показ фильма „Вызов“ в Южноуральске для военнослужащих и их семей знаменитой вертолетной эскадрильи, которая базируется на аэродроме „Упрун“. Это самой ожидаемая кинолента в отечественном прокате, первый фильм в истории мирового кинематографа, снятый на борту МКС в 400 км от Земли!» — поделилась первая леди в своей группе в своем telegram-канале.

По словам Текслер, Южноуральск был выбран потому, что именно в этом городе российские космонавты возвращаются домой на Землю после полета. «Упрун» — единственное подразделение в РФ по поиску и эвакуации спускаемых космических аппаратов.

«Я впервые видела самый большой в мире вертолет МИ-26 — это настоящая громадина», — поделилась Ирина Текслер в социальных сетях
«Я впервые видела самый большой в мире вертолет МИ-26 — это настоящая громадина», — поделилась Ирина Текслер в социальных сетях
Фото:
20 апреля прошел специальный премьерный показ фильма «Вызов» в Южноуральске для военнослужащих и их семей знаменитой вертолетной эскадрильи, которая базируется на аэродроме «Упрун»
20 апреля прошел специальный премьерный показ фильма «Вызов» в Южноуральске для военнослужащих и их семей знаменитой вертолетной эскадрильи, которая базируется на аэродроме «Упрун»
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Жена челябинского губернатора Ирина Текслер 20 апреля организовала кинопремьеру гвардейцам-вертолетчикам. Премьерный показ фильма «Вызов» прошел в Южноуральске, поделилась первая леди региона в социальных сетях. «Сегодня мы с Фондом 2020 организовали специальный премьерный показ фильма „Вызов“ в Южноуральске для военнослужащих и их семей знаменитой вертолетной эскадрильи, которая базируется на аэродроме „Упрун“. Это самой ожидаемая кинолента в отечественном прокате, первый фильм в истории мирового кинематографа, снятый на борту МКС в 400 км от Земли!» — поделилась первая леди в своей группе в своем telegram-канале. По словам Текслер, Южноуральск был выбран потому, что именно в этом городе российские космонавты возвращаются домой на Землю после полета. «Упрун» — единственное подразделение в РФ по поиску и эвакуации спускаемых космических аппаратов.
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