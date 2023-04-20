Премьерный показ фильма «Вызов» прошел в Южноуральске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер 20 апреля организовала кинопремьеру гвардейцам-вертолетчикам. Премьерный показ фильма «Вызов» прошел в Южноуральске, поделилась первая леди региона в социальных сетях.

«Сегодня мы с Фондом 2020 организовали специальный премьерный показ фильма „Вызов“ в Южноуральске для военнослужащих и их семей знаменитой вертолетной эскадрильи, которая базируется на аэродроме „Упрун“. Это самой ожидаемая кинолента в отечественном прокате, первый фильм в истории мирового кинематографа, снятый на борту МКС в 400 км от Земли!» — поделилась первая леди в своей группе в своем telegram-канале.

По словам Текслер, Южноуральск был выбран потому, что именно в этом городе российские космонавты возвращаются домой на Землю после полета. «Упрун» — единственное подразделение в РФ по поиску и эвакуации спускаемых космических аппаратов.

«Я впервые видела самый большой в мире вертолет МИ-26 — это настоящая громадина», — поделилась Ирина Текслер в социальных сетях Фото: соцсети Ирины Текслер