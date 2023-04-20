В Екатеринбурге рецидивист попался на краже дорогого велосипеда

В Екатеринбурге по подозрению в краже велосипеда за 50 тысяч рублей задержали ранее судимого местного жителя. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает городское управление МВД на официальном сайте.
«Владелец двухколесного транспорта сообщил в полицию, что неизвестный похитил принадлежащий ему велосипед, который он оставил в подъезде многоквартирного дома. Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил почти в 50 тысяч рублей», — рассказали в полиции.
Во время розыска подозреваемого силовики вышли на безработного, ранее судимого за кражу местного жителя. По предварительным данным, до задержания мужчина успел продать велосипед. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
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