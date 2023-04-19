19 апреля 2023

Вице-губернатор ХМАО пытается устроить карьеру экс-директора депстроя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен, должность
Ислаев пытается устроить карьеру экс-директора депстроя Невоструева Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев лоббирует кандидатуру бывшего директора депстроя Григория Невоструева на позицию руководителя Ипотечного агентства Югры. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Он лоббирует назначение бывшего подчиненного на позицию руководителя Ипотечного агентства Югры. Ислаев вынужден доказывать необходимость такого кадрового решения, несмотря на претензии к работе Невоструева на позиции главы департамента строительства», — сообщил инсайдер.

Агентство направило официальный запрос в департамент общественных и внешних связей и молодежной политики ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО готовит назначения в окружном правительстве. Речь шла о должностях директора департамента строительства и главы департамента дорожного хозяйства и транспорта.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев лоббирует кандидатуру бывшего директора депстроя Григория Невоструева на позицию руководителя Ипотечного агентства Югры. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Он лоббирует назначение бывшего подчиненного на позицию руководителя Ипотечного агентства Югры. Ислаев вынужден доказывать необходимость такого кадрового решения, несмотря на претензии к работе Невоструева на позиции главы департамента строительства», — сообщил инсайдер. Агентство направило официальный запрос в департамент общественных и внешних связей и молодежной политики ХМАО. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО готовит назначения в окружном правительстве. Речь шла о должностях директора департамента строительства и главы департамента дорожного хозяйства и транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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