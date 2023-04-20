Пригожин хочет стать посредником в урегулировании конфликта в Судане. Скрин

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Столкновения в Судане продолжаются с середины апреля Фото:
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Вооруженные столкновения в Судане

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил властям Судана свое посредничество в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в открытом письме, которое публикует его пресс-служба.

«Я готов стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой Сил быстрой поддержки Мухаммедом Дагло (Хаметти) и другими участниками конфликта… Я хочу мира для суданского народа», — сказано в письме, опубликованном в telegram-канале пресс-служба Пригожина.

Также Пригожин просит о возможности направить в Судан самолеты с медикаментами и всем необходимым — за свой счет. Он напоминает, что является кавалером двух суданских орденов — ордена Республики Судан и ордена Двух Нилов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество жертв вооруженных столкновений среди мирного населения в Судане достигло 330 человек. Ранены 3200 человек, передает RT. Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Хамидти. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил властям Судана свое посредничество в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в открытом письме, которое публикует его пресс-служба. «Я готов стать посредником в переговорах между главой переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой Сил быстрой поддержки Мухаммедом Дагло (Хаметти) и другими участниками конфликта… Я хочу мира для суданского народа», — сказано в письме, опубликованном в telegram-канале пресс-служба Пригожина. Также Пригожин просит о возможности направить в Судан самолеты с медикаментами и всем необходимым — за свой счет. Он напоминает, что является кавалером двух суданских орденов — ордена Республики Судан и ордена Двух Нилов. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество жертв вооруженных столкновений среди мирного населения в Судане достигло 330 человек. Ранены 3200 человек, передает RT. Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Хамидти. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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