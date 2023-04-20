В Златоусте ищут девочку, пропавшую после школы

В Златоусте 20 апреля девочка вышла из школы и не вернулась домой
В Златоусте Челябинской области пропала десятилетняя девочка. Ребенок 20 апреля 2023 года вышел из школы и не вернулся домой. Информация об этом была размещена на странице в соцсетях.
«Приметы девочки: рост 154 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Одежда: темно-синяя парка, серо-сиреневый сарафан, черные колготки, черные кроссовки, синяя шапка», — сообщается во «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области.
Информацию о том, где может находиться ребенок просят сообщать по телефонам поискового отряда или звонить напрямую родственникам. Также можно обратиться полицию.
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