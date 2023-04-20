Чем известен новый губернатор Красноярского края

20 апреля 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Михаил Котюков выпускник первого потока «школы губернаторов» ВШГУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову должность главы Красноярского края. Экс-губернатор региона Александр Усс объявил о своей отставке в соцсетях, ему предложили новую должность на федеральном уровне. Михаил Котюков принял предложение президента. URA.RU приводит информацию о том, что известно о новом губернаторе. «Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем», — заявил Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Котюковым, которая прошла в режиме видеоконференции, передает официальный telegram-канал Кремля. Президент считает, что деловая обстановка будет обеспечена. Михаил Котюков родился в Красноярске. В настоящий момент ему 46 лет. Является выпускником Красноярского государственного университета, который окончил по специальности «финансы и кредит». Более 10 лет он работал в системе городских и краевых органов власти финансово-экономического профиля. В начале карьеры работал главным экономистом, впоследствии занял пост заместителя губернатора. Все это позволяет говорить о Котюкове как о человеке, хорошо знакомом со спецификой края. В 2010 году Михаила Котюкова пригласили на работу в Министерство финансов России. Более десяти лет он занимал руководящие должности в федеральных органах власти. Кроме того, он прошел первый поток «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ. Новейшие технологические знания, обширный предшествующий опыт работы в регионе со сложной структурой промышленности и непростой экологической ситуацией, а также богатый управленческий опыт на федеральном уровне позволяют говорить о Михаиле Котюкове как о перспективном управленце. Михаила Котюкова поздравил с назначением директор АНО «Россия — страна возможностей», куратор «школы губернаторов» Алексей Комиссаров. «Поздравляю выпускника программы кадрового управленческого резерва ВШГУ Михаила Котюкова с назначением врио губернатора Красноярского края», — написал Алексей Комиссаров в telegram-канале. Он пожелал Котюкову успехов в новой должности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра финансов Михаилу Котюкову должность главы Красноярского края. Экс-губернатор региона Александр Усс объявил о своей отставке в соцсетях, ему предложили новую должность на федеральном уровне. Михаил Котюков принял предложение президента. URA.RU приводит информацию о том, что известно о новом губернаторе. «Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем», — заявил Владимир Путин в ходе встречи с Михаилом Котюковым, которая прошла в режиме видеоконференции, передает официальный telegram-канал Кремля. Президент считает, что деловая обстановка будет обеспечена. Михаил Котюков родился в Красноярске. В настоящий момент ему 46 лет. Является выпускником Красноярского государственного университета, который окончил по специальности «финансы и кредит». Более 10 лет он работал в системе городских и краевых органов власти финансово-экономического профиля. В начале карьеры работал главным экономистом, впоследствии занял пост заместителя губернатора. Все это позволяет говорить о Котюкове как о человеке, хорошо знакомом со спецификой края. В 2010 году Михаила Котюкова пригласили на работу в Министерство финансов России. Более десяти лет он занимал руководящие должности в федеральных органах власти. Кроме того, он прошел первый поток «школы губернаторов» — программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ. Новейшие технологические знания, обширный предшествующий опыт работы в регионе со сложной структурой промышленности и непростой экологической ситуацией, а также богатый управленческий опыт на федеральном уровне позволяют говорить о Михаиле Котюкове как о перспективном управленце. Михаила Котюкова поздравил с назначением директор АНО «Россия — страна возможностей», куратор «школы губернаторов» Алексей Комиссаров. «Поздравляю выпускника программы кадрового управленческого резерва ВШГУ Михаила Котюкова с назначением врио губернатора Красноярского края», — написал Алексей Комиссаров в telegram-канале. Он пожелал Котюкову успехов в новой должности.