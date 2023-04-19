19 апреля 2023

В Тюменской области спасатели ликвидировали лесной пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
На тушение привлекли 17 человек и пять единиц техники от МЧС России Фото:

Вблизи поселка Боровский (Тюменского района) сотрудники МЧС ликвидировали ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области.

«Сообщение о возгорании поступило 20 апреля в 17:30. В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются», — рассказали в пресс-службе.

На тушение пожара привлекались 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники, в том числе и от МЧС России 17 спасателей и пять единиц техники. На данный момент ситуация находится под контролем. Видео пожара опубликовано в telegram-канале «Темы Тюмени».

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Вблизи поселка Боровский (Тюменского района) сотрудники МЧС ликвидировали ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области. «Сообщение о возгорании поступило 20 апреля в 17:30. В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются», — рассказали в пресс-службе. На тушение пожара привлекались 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники, в том числе и от МЧС России 17 спасателей и пять единиц техники. На данный момент ситуация находится под контролем. Видео пожара опубликовано в telegram-канале «Темы Тюмени».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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