На тушение привлекли 17 человек и пять единиц техники от МЧС России
Вблизи поселка Боровский (Тюменского района) сотрудники МЧС ликвидировали ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Тюменской области.
«Сообщение о возгорании поступило 20 апреля в 17:30. В настоящее время пожар ликвидирован. Отдельные очаги горения сухой травы и растительности проливаются», — рассказали в пресс-службе.
На тушение пожара привлекались 24 сотрудника МЧС и семь единиц техники, в том числе и от МЧС России 17 спасателей и пять единиц техники. На данный момент ситуация находится под контролем. Видео пожара опубликовано в telegram-канале «Темы Тюмени».
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