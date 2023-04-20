20 апреля 2023

В свердловский город прибудет уникальный солдатский поезд

В Ирбит прибудет поезд-музей «Эшелон Победы», посвященный Великой Отечественной войне
© Служба новостей «URA.RU»
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Каскадное депо. Екатеринбург, паровоз, станция екатеринбург пассажирский, старый поезд, депо
В поезде будет проведена экскурсия для посетителей поезда-музея Фото:

В Город Ирбит (Свердловская область) прибудет уникальный поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне «Эшелон Победы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ирбита.

«Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы ВОВ. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, вагон-кухня, вагон-электростанция. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники», — рассказали на странице «Ирбит. Официально» соцсети «Вконтакте».

«Эшелон Победы» прибудет на станцию Ирбит 8 мая. Во время стоянки состава желающие смогут зайти в вагоны, послушать экскурсоводов и сделать фотографии.

Ранее URA.RU сообщало о военной технике, которую вывели для репетиции Парада Победы в Екатеринбурге. На параде, помимо современной техники, будут представлены исторические экземпляры боевых машин.

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В Город Ирбит (Свердловская область) прибудет уникальный поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне «Эшелон Победы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ирбита. «Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы ВОВ. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, вагон-кухня, вагон-электростанция. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники», — рассказали на странице «Ирбит. Официально» соцсети «Вконтакте». «Эшелон Победы» прибудет на станцию Ирбит 8 мая. Во время стоянки состава желающие смогут зайти в вагоны, послушать экскурсоводов и сделать фотографии. Ранее URA.RU сообщало о военной технике, которую вывели для репетиции Парада Победы в Екатеринбурге. На параде, помимо современной техники, будут представлены исторические экземпляры боевых машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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