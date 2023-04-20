В свердловский город прибудет уникальный солдатский поезд

В Город Ирбит (Свердловская область) прибудет уникальный поезд-музей, посвященный Великой Отечественной войне «Эшелон Победы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ирбита.
«Поезд состоит из отреставрированных вагонов, которые были в эксплуатации в годы ВОВ. Это солдатский вагон-теплушка, аптека-перевязочная, вагон-кухня, вагон-электростанция. На открытых платформах будут выставлены образцы исторической военной техники», — рассказали на странице «Ирбит. Официально» соцсети «Вконтакте».
«Эшелон Победы» прибудет на станцию Ирбит 8 мая. Во время стоянки состава желающие смогут зайти в вагоны, послушать экскурсоводов и сделать фотографии.
Ранее URA.RU сообщало о военной технике, которую вывели для репетиции Парада Победы в Екатеринбурге. На параде, помимо современной техники, будут представлены исторические экземпляры боевых машин.
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