20 апреля 2023

В Екатеринбурге массовая задержка рейсов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ночь
Из-за тумана задержано несколько рейсов Фото:

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово задержано несколько рейсов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта.

На 4:20 задержано шесть вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и Smartavia.

Одной из причин задержки очевидцы назвали туман, который накрыл несколько районов Екатеринбурга. Ранее также сообщалось о сильном задымлении на трассе Екатеринбург — Первоуральск из-за возгорания торфяника.

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В Екатеринбургском аэропорту Кольцово задержано несколько рейсов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта. На 4:20 задержано шесть вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и Smartavia. Одной из причин задержки очевидцы назвали туман, который накрыл несколько районов Екатеринбурга. Ранее также сообщалось о сильном задымлении на трассе Екатеринбург — Первоуральск из-за возгорания торфяника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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