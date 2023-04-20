Из-за тумана задержано несколько рейсов
В Екатеринбургском аэропорту Кольцово задержано несколько рейсов. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло аэропорта.
На 4:20 задержано шесть вылетов. Среди них рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и Smartavia.
Одной из причин задержки очевидцы назвали туман, который накрыл несколько районов Екатеринбурга. Ранее также сообщалось о сильном задымлении на трассе Екатеринбург — Первоуральск из-за возгорания торфяника.
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