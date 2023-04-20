20 апреля 2023

На свердловской трассе нулевая видимость из-за сильного дыма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Курган, пожар, сухая трава, лесные пожары, трасса, дорога, дым, горящая трава
Видимость на дороге практически нулевая Фото:

На автодороге Екатеринбург — Первоуральск сильное задымление из-за горящих торфяников. Об этом сообщили очевидцы в telegram.

«На трассе Екатеринбург — Первоуральск очень плохая видимость из-за дыма. Горят торфяники. Ехали на аварийке, дышать нечем вообще», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Екатеринбург № 1».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области по ситуации с горением торфяников. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о задымлении на трассе Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область). Автодорогу заволокло дымом из-за лесного пожара.

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На автодороге Екатеринбург — Первоуральск сильное задымление из-за горящих торфяников. Об этом сообщили очевидцы в telegram. «На трассе Екатеринбург — Первоуральск очень плохая видимость из-за дыма. Горят торфяники. Ехали на аварийке, дышать нечем вообще», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Екатеринбург № 1». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области по ситуации с горением торфяников. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о задымлении на трассе Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область). Автодорогу заволокло дымом из-за лесного пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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