На автодороге Екатеринбург — Первоуральск сильное задымление из-за горящих торфяников. Об этом сообщили очевидцы в telegram.
«На трассе Екатеринбург — Первоуральск очень плохая видимость из-за дыма. Горят торфяники. Ехали на аварийке, дышать нечем вообще», — рассказали очевидцы в telegram-канале «Екатеринбург № 1».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области по ситуации с горением торфяников. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о задымлении на трассе Р-351 в районе Верхнего Дуброво (Свердловская область). Автодорогу заволокло дымом из-за лесного пожара.
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