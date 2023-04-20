CNN: у Зеленского, Медведева и Папы Римского убрали галочки в Twitter

Twitter начал удалять синие галочки с подтвержденных аккаунтов пользователей в рамках ужесточения процесса верификации и внедрения новых правил. По этой причине свои галочки потеряли президент Украины Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск и зампредседатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает CNN.
«Меры по ужесточению процесса верификации были приняты из-за возникших проблем с ценностями компании, которые раньше нарушались некоторыми аккаунтами. Многие профили не соответствовали установленным требованиям», — сообщает издание, ссылаясь на Twitter. Свои галочки также потеряли такие известные люди, как певица Бейонсе, миллиардер Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, актер Леонардо ДиКаприо и другие.
Ранее пользователей Twitter рассмешил диалог лидера Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом. Он попросил ИИ описать Европу в сфере технологий, после чего опубликовал скриншот переписки и призвал жителей инвестировать в IT-сектор.
Twitter начал удалять синие галочки с подтвержденных аккаунтов пользователей в рамках ужесточения процесса верификации и внедрения новых правил. По этой причине свои галочки потеряли президент Украины Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск и зампредседатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает CNN. «Меры по ужесточению процесса верификации были приняты из-за возникших проблем с ценностями компании, которые раньше нарушались некоторыми аккаунтами. Многие профили не соответствовали установленным требованиям», — сообщает издание, ссылаясь на Twitter. Свои галочки также потеряли такие известные люди, как певица Бейонсе, миллиардер Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, актер Леонардо ДиКаприо и другие. Ранее пользователей Twitter рассмешил диалог лидера Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом. Он попросил ИИ описать Европу в сфере технологий, после чего опубликовал скриншот переписки и призвал жителей инвестировать в IT-сектор.