20 апреля 2023

CNN: у Зеленского, Медведева и Папы Римского убрали галочки в Twitter

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Twitter удаляет галочки у аккаунтов, не оплативших подписку Фото:

Twitter начал удалять синие галочки с подтвержденных аккаунтов пользователей в рамках ужесточения процесса верификации и внедрения новых правил. По этой причине свои галочки потеряли президент Украины Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск и зампредседатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает CNN.

«Меры по ужесточению процесса верификации были приняты из-за возникших проблем с ценностями компании, которые раньше нарушались некоторыми аккаунтами. Многие профили не соответствовали установленным требованиям», — сообщает издание, ссылаясь на Twitter. Свои галочки также потеряли такие известные люди, как певица Бейонсе, миллиардер Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, актер Леонардо ДиКаприо и другие.

Ранее пользователей Twitter рассмешил диалог лидера Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом. Он попросил ИИ описать Европу в сфере технологий, после чего опубликовал скриншот переписки и призвал жителей инвестировать в IT-сектор.

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Twitter начал удалять синие галочки с подтвержденных аккаунтов пользователей в рамках ужесточения процесса верификации и внедрения новых правил. По этой причине свои галочки потеряли президент Украины Владимир Зеленский, Папа Римский Франциск и зампредседатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает CNN. «Меры по ужесточению процесса верификации были приняты из-за возникших проблем с ценностями компании, которые раньше нарушались некоторыми аккаунтами. Многие профили не соответствовали установленным требованиям», — сообщает издание, ссылаясь на Twitter. Свои галочки также потеряли такие известные люди, как певица Бейонсе, миллиардер Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, актер Леонардо ДиКаприо и другие. Ранее пользователей Twitter рассмешил диалог лидера Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом. Он попросил ИИ описать Европу в сфере технологий, после чего опубликовал скриншот переписки и призвал жителей инвестировать в IT-сектор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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