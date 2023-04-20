20 апреля 2023

Министр Фальков назначил ректора челябинского вуза. Фото

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , вагнер александр
Александр Вагнер назначен ректором сроком на пять лет Фото:

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков подписал приказ о назначении с 21 апреля ректором Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске Александра Вагнера. Как сообщила пресс-служба вуза, в должность Вагнер вступает с 21 апреля.

«Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ. Приказ о назначении на должность подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков», — рассказали в университете.

Срок полномочий определен по 20 апреля 2028 года. Предварительно кандидатура Вагнера была единогласно поддержана ученым советом ЮУрГУ. Также в пользу решения высказались наблюдательный совет вуза и губернатор региона Алексей Текслер.

О смене ректора ЮУрГУ было объявлено в июне 2022 года. Назначенец является кандидатом физико-математических наук. До прихода в Челябинск работал в должности проректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На своем посту Вагнер сменил Александра Шестакова, занявшего пост президента вуза. С работой университета и подготовкой к возведению межвузовского кампуса Фальков познакомился в ходе визита в южноуральскую столицу в феврале 2023 года.

В должности ректора Александр Вагнер начнет работу 21 апреля
В должности ректора Александр Вагнер начнет работу 21 апреля
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Министр высшего образования и науки Валерий Фальков подписал приказ о назначении с 21 апреля ректором Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске Александра Вагнера. Как сообщила пресс-служба вуза, в должность Вагнер вступает с 21 апреля. «Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ. Приказ о назначении на должность подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков», — рассказали в университете. Срок полномочий определен по 20 апреля 2028 года. Предварительно кандидатура Вагнера была единогласно поддержана ученым советом ЮУрГУ. Также в пользу решения высказались наблюдательный совет вуза и губернатор региона Алексей Текслер. О смене ректора ЮУрГУ было объявлено в июне 2022 года. Назначенец является кандидатом физико-математических наук. До прихода в Челябинск работал в должности проректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На своем посту Вагнер сменил Александра Шестакова, занявшего пост президента вуза. С работой университета и подготовкой к возведению межвузовского кампуса Фальков познакомился в ходе визита в южноуральскую столицу в феврале 2023 года.
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