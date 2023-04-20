Жители микрорайона Чурилово в Челябинске не смогли 21 апреля вовремя уехать на работу из-за сбоев в работе общественного транспорта. Люди утверждают, что водители не вышли в рейсы из-за празднования Ураза-байрам.
«Транспортом из Чурилово невозможно уехать сегодня. Приезжают маршрутки полные, даже зайти невозможно. Говорят, что у водителей Ураза-Байрам. После 47 минут ожидания на остановке утром водитель маршрута № 62 сказал: „Скажи спасибо, что вообще приехал“», — жалуются челябинцы в группе «В Чурилово. Челябинск» во «ВКонтакте».
Читательница URA.RU рассказала, что людей на остановках скопилось, «как на первомайскую демонстрацию». Труднее всего было выехать из микрорайона в первые утренние часы. После девяти транспорт стал выходить в рейс и у жителей появилась возможность уехать.
Для выяснения причины сбоев в работе общественного транспорта URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта области. На момент публикации ответа не последовало.
В 2023 году в России Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня. Этот праздник знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.
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