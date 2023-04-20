Маршрутки в Челябинске не вышли в рейсы из-за религиозного праздника. Фото

21 апреля 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Жители утверждают, что водители не вышли на рейсы из-за празднования Ураза-байрам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители микрорайона Чурилово в Челябинске не смогли 21 апреля вовремя уехать на работу из-за сбоев в работе общественного транспорта. Люди утверждают, что водители не вышли в рейсы из-за празднования Ураза-байрам. «Транспортом из Чурилово невозможно уехать сегодня. Приезжают маршрутки полные, даже зайти невозможно. Говорят, что у водителей Ураза-Байрам. После 47 минут ожидания на остановке утром водитель маршрута № 62 сказал: „Скажи спасибо, что вообще приехал“», — жалуются челябинцы в группе «В Чурилово. Челябинск» во «ВКонтакте». Читательница URA.RU рассказала, что людей на остановках скопилось, «как на первомайскую демонстрацию». Труднее всего было выехать из микрорайона в первые утренние часы. После девяти транспорт стал выходить в рейс и у жителей появилась возможность уехать. Для выяснения причины сбоев в работе общественного транспорта URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта области. На момент публикации ответа не последовало. В 2023 году в России Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня. Этот праздник знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан. Люди около часа не могли уехать на работу Фото: группа «В Чурилово. Челябинск» во «ВКонтакте».

Жители микрорайона Чурилово в Челябинске не смогли 21 апреля вовремя уехать на работу из-за сбоев в работе общественного транспорта. Люди утверждают, что водители не вышли в рейсы из-за празднования Ураза-байрам. «Транспортом из Чурилово невозможно уехать сегодня. Приезжают маршрутки полные, даже зайти невозможно. Говорят, что у водителей Ураза-Байрам. После 47 минут ожидания на остановке утром водитель маршрута № 62 сказал: „Скажи спасибо, что вообще приехал“», — жалуются челябинцы в группе «В Чурилово. Челябинск» во «ВКонтакте». Читательница URA.RU рассказала, что людей на остановках скопилось, «как на первомайскую демонстрацию». Труднее всего было выехать из микрорайона в первые утренние часы. После девяти транспорт стал выходить в рейс и у жителей появилась возможность уехать. Для выяснения причины сбоев в работе общественного транспорта URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта области. На момент публикации ответа не последовало. В 2023 году в России Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня. Этот праздник знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.