20 апреля 2023

Маршрутки в Челябинске не вышли в рейсы из-за религиозного праздника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской общественный транспорт. Мойка и санитарная обработка автобусов. Челябинск, автопарк, общественный транспорт, дезинфекция, санитарная обработка
Жители утверждают, что водители не вышли на рейсы из-за празднования Ураза-байрам Фото:

Жители микрорайона Чурилово в Челябинске не смогли 21 апреля вовремя уехать на работу из-за сбоев в работе общественного транспорта. Люди утверждают, что водители не вышли в рейсы из-за празднования Ураза-байрам.

«Транспортом из Чурилово невозможно уехать сегодня. Приезжают маршрутки полные, даже зайти невозможно. Говорят, что у водителей Ураза-Байрам. После 47 минут ожидания на остановке утром водитель маршрута № 62 сказал: „Скажи спасибо, что вообще приехал“», — жалуются челябинцы в группе «В Чурилово. Челябинск» во «ВКонтакте».

Читательница URA.RU рассказала, что людей на остановках скопилось, «как на первомайскую демонстрацию». Труднее всего было выехать из микрорайона в первые утренние часы. После девяти транспорт стал выходить в рейс и у жителей появилась возможность уехать.

Для выяснения причины сбоев в работе общественного транспорта URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта области. На момент публикации ответа не последовало.

В 2023 году в России Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня. Этот праздник знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.

Люди около часа не могли уехать на работу
Люди около часа не могли уехать на работу
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители микрорайона Чурилово в Челябинске не смогли 21 апреля вовремя уехать на работу из-за сбоев в работе общественного транспорта. Люди утверждают, что водители не вышли в рейсы из-за празднования Ураза-байрам. «Транспортом из Чурилово невозможно уехать сегодня. Приезжают маршрутки полные, даже зайти невозможно. Говорят, что у водителей Ураза-Байрам. После 47 минут ожидания на остановке утром водитель маршрута № 62 сказал: „Скажи спасибо, что вообще приехал“», — жалуются челябинцы в группе «В Чурилово. Челябинск» во «ВКонтакте». Читательница URA.RU рассказала, что людей на остановках скопилось, «как на первомайскую демонстрацию». Труднее всего было выехать из микрорайона в первые утренние часы. После девяти транспорт стал выходить в рейс и у жителей появилась возможность уехать. Для выяснения причины сбоев в работе общественного транспорта URA.RU направило запрос в министерство дорожного хозяйства и транспорта области. На момент публикации ответа не последовало. В 2023 году в России Ураза-байрам наступает 21 апреля и продлится три дня. Этот праздник знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...