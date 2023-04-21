Разведка США: Китай создает кибероружие для захвата вражеских спутников

Китай получил возможность влиять на спутники потенциального противника, сообщает разведка США Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Китай создает высокотехнологичное кибероружие, которое позволит захватить контроль над спутниками потенциального противника и усложнить процесс передачи информации. Об этом стало известно из сообщений разведки США.

«Новое кибероружие Китая направлено на имитацию сигналов для вражеских спутников, которые позволяют полностью захватить управление над ними, либо дать сбой в критические моменты боя», — передает содержимое сообщений разведки газета Financial Times . Там добавили, что кибератаки на спутники позволит исключить возможность передачи ими данных разведки в распоряжение вооруженных сил. В США считают, что столь агрессивное инвестирование Китаем средств в технологии, которые имеют возможность свести к нулю американские космические возможности, должно найти серьезный ответ в Пентагоне, заключили ведомстве.

Ранее в США назвали Китай самой «большой проблемой» для Белого дома на международной арене. Китайские власти приняли решение ввести санкции против американских Института Гудзона и Президентской библиотеки Рональда Рейгана из-за вмешательство американских властей в проблему Тайваня, передает РАПСИ.