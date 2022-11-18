В США назвали более опасного противника, чем Россия

The Economist: команда Байдена усилила борьбу против Китая

18 ноября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Байден усилил «войну чипов» против Пекина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США заявили, что Россия представляет постоянную угрозу, но самой большой проблемой является Китай. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на команду президента США Джо Байдена. «Россия представляет собой „непосредственную и постоянную угрозу“. Но самая большая проблема — это Китай: единственная страна, которая намерена и способна изменить мир», — приводит заявление администрации Байдена The Economist. Администрация также утверждает, что несмотря на ведение косвенной войны против России, Байден усилил «войну чипов» против Пекина. Учитывая стремительное увеличение вооруженных сил Китая и угрозу его нападения на Тайвань, стратеги опасаются, что он может отвлечь внимание от Украины. Ранее глава Пентагона назвал Россию «острой угрозой» для США. Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину недовольство, связанное с тем фактом, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения. На данный момент США решили переключиться с украинского конфликта на борьбу с Китаем.

В США заявили, что Россия представляет постоянную угрозу, но самой большой проблемой является Китай. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на команду президента США Джо Байдена. «Россия представляет собой „непосредственную и постоянную угрозу“. Но самая большая проблема — это Китай: единственная страна, которая намерена и способна изменить мир», — приводит заявление администрации Байдена The Economist. Администрация также утверждает, что несмотря на ведение косвенной войны против России, Байден усилил «войну чипов» против Пекина. Учитывая стремительное увеличение вооруженных сил Китая и угрозу его нападения на Тайвань, стратеги опасаются, что он может отвлечь внимание от Украины. Ранее глава Пентагона назвал Россию «острой угрозой» для США. Президент США Джо Байден высказал председателю КНР Си Цзиньпину недовольство, связанное с тем фактом, что Россия и Китай поддерживают дружеские отношения. На данный момент США решили переключиться с украинского конфликта на борьбу с Китаем.