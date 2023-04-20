В ЯНАО вахтовикам предлагают развозить воду за 160 тысяч рублей

В Новом Уренгое (ЯНАО) водителям предлагают развозить питьевую воду за 160 тысяч рублей. Как говорится в объявлении «Авито», работа предполагает вахтовый метод с проживанием на месторождениях.
«Водитель питьевой воды (вахта). Заработная плата 160 тысяч рублей. Условия: работа вахтовым методом 45/45 в ЯНАО в одну смену по 12 часов», — сказано в объявлении разделе «Работа».
Работодатель готов оплатить работникам билет в поезде туда и обратно. Также водителям предоставят спецодежду, бесплатно обучат зимнему защитному вождению и помимо зарплаты компенсируют питание. Проживание в общежитии или в вагончиках на месторождениях.
Ранее сообщалось, что водителям тягача в ЯНАО готовы платить 300 тысяч рублей. От работника требуется перевозить нефть по бездорожью.
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