В ЯНАО вахтовикам предлагают развозить воду за 160 тысяч рублей

21 апреля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

За развоз питьевой воды вахтовикам готовы платить 160 тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) водителям предлагают развозить питьевую воду за 160 тысяч рублей. Как говорится в объявлении «Авито», работа предполагает вахтовый метод с проживанием на месторождениях. «Водитель питьевой воды (вахта). Заработная плата 160 тысяч рублей. Условия: работа вахтовым методом 45/45 в ЯНАО в одну смену по 12 часов», — сказано в объявлении разделе «Работа». Работодатель готов оплатить работникам билет в поезде туда и обратно. Также водителям предоставят спецодежду, бесплатно обучат зимнему защитному вождению и помимо зарплаты компенсируют питание. Проживание в общежитии или в вагончиках на месторождениях. Ранее сообщалось, что водителям тягача в ЯНАО готовы платить 300 тысяч рублей. От работника требуется перевозить нефть по бездорожью.

В Новом Уренгое (ЯНАО) водителям предлагают развозить питьевую воду за 160 тысяч рублей. Как говорится в объявлении «Авито», работа предполагает вахтовый метод с проживанием на месторождениях. «Водитель питьевой воды (вахта). Заработная плата 160 тысяч рублей. Условия: работа вахтовым методом 45/45 в ЯНАО в одну смену по 12 часов», — сказано в объявлении разделе «Работа». Работодатель готов оплатить работникам билет в поезде туда и обратно. Также водителям предоставят спецодежду, бесплатно обучат зимнему защитному вождению и помимо зарплаты компенсируют питание. Проживание в общежитии или в вагончиках на месторождениях. Ранее сообщалось, что водителям тягача в ЯНАО готовы платить 300 тысяч рублей. От работника требуется перевозить нефть по бездорожью.