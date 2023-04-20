20 апреля 2023
19 апреля 2023

В ЯНАО вахтовикам предлагают развозить воду за 160 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За развоз питьевой воды вахтовикам готовы платить 160 тысяч рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) водителям предлагают развозить питьевую воду за 160 тысяч рублей. Как говорится в объявлении «Авито», работа предполагает вахтовый метод с проживанием на месторождениях.

«Водитель питьевой воды (вахта). Заработная плата 160 тысяч рублей. Условия: работа вахтовым методом 45/45 в ЯНАО в одну смену по 12 часов», — сказано в объявлении разделе «Работа».

Работодатель готов оплатить работникам билет в поезде туда и обратно. Также водителям предоставят спецодежду, бесплатно обучат зимнему защитному вождению и помимо зарплаты компенсируют питание. Проживание в общежитии или в вагончиках на месторождениях.

Ранее сообщалось, что водителям тягача в ЯНАО готовы платить 300 тысяч рублей. От работника требуется перевозить нефть по бездорожью.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) водителям предлагают развозить питьевую воду за 160 тысяч рублей. Как говорится в объявлении «Авито», работа предполагает вахтовый метод с проживанием на месторождениях. «Водитель питьевой воды (вахта). Заработная плата 160 тысяч рублей. Условия: работа вахтовым методом 45/45 в ЯНАО в одну смену по 12 часов», — сказано в объявлении разделе «Работа». Работодатель готов оплатить работникам билет в поезде туда и обратно. Также водителям предоставят спецодежду, бесплатно обучат зимнему защитному вождению и помимо зарплаты компенсируют питание. Проживание в общежитии или в вагончиках на месторождениях. Ранее сообщалось, что водителям тягача в ЯНАО готовы платить 300 тысяч рублей. От работника требуется перевозить нефть по бездорожью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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