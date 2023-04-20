20 апреля 2023

В селе ХМАО ввели карантин из-за бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
В селе ХМАО нашли зараженную бешенством лису Фото:

Природнадзор ХМАО ввел режим карантина из-за бешенства в селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО. На сайте ведомства указано, что в населенном пункте обнаружили лису с опасным заболеванием.

«В селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО выявлено бешенство лисы. Для защиты от вируса специалисты Ветеринарной службы проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных», — сообщает природнадзор.

Ведомство напоминает жителям округа, что бешенство опасно для человека. Вирус передается при укусе через слюну больного животного.

Ранее URA.RU писало, что в поселении Селиярово Ханты-Мансийского района ввели карантин из-за бешенства. Зараженное животное обнаружили на улице Придорожной.

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Природнадзор ХМАО ввел режим карантина из-за бешенства в селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО. На сайте ведомства указано, что в населенном пункте обнаружили лису с опасным заболеванием. «В селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО выявлено бешенство лисы. Для защиты от вируса специалисты Ветеринарной службы проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных», — сообщает природнадзор. Ведомство напоминает жителям округа, что бешенство опасно для человека. Вирус передается при укусе через слюну больного животного. Ранее URA.RU писало, что в поселении Селиярово Ханты-Мансийского района ввели карантин из-за бешенства. Зараженное животное обнаружили на улице Придорожной.
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