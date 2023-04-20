В селе ХМАО ввели карантин из-за бешенства

Природнадзор ХМАО ввел режим карантина из-за бешенства в селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО. На сайте ведомства указано, что в населенном пункте обнаружили лису с опасным заболеванием.
«В селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО выявлено бешенство лисы. Для защиты от вируса специалисты Ветеринарной службы проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных», — сообщает природнадзор.
Ведомство напоминает жителям округа, что бешенство опасно для человека. Вирус передается при укусе через слюну больного животного.
Ранее URA.RU писало, что в поселении Селиярово Ханты-Мансийского района ввели карантин из-за бешенства. Зараженное животное обнаружили на улице Придорожной.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.