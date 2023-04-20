В селе ХМАО ввели карантин из-за бешенства

21 апреля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

В селе ХМАО нашли зараженную бешенством лису Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Природнадзор ХМАО ввел режим карантина из-за бешенства в селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО. На сайте ведомства указано, что в населенном пункте обнаружили лису с опасным заболеванием. «В селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО выявлено бешенство лисы. Для защиты от вируса специалисты Ветеринарной службы проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных», — сообщает природнадзор. Ведомство напоминает жителям округа, что бешенство опасно для человека. Вирус передается при укусе через слюну больного животного. Ранее URA.RU писало, что в поселении Селиярово Ханты-Мансийского района ввели карантин из-за бешенства. Зараженное животное обнаружили на улице Придорожной.

Природнадзор ХМАО ввел режим карантина из-за бешенства в селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО. На сайте ведомства указано, что в населенном пункте обнаружили лису с опасным заболеванием. «В селе Большой Камень Октябрьского района ХМАО выявлено бешенство лисы. Для защиты от вируса специалисты Ветеринарной службы проводят комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, вакцинируют домашних и сельскохозяйственных животных», — сообщает природнадзор. Ведомство напоминает жителям округа, что бешенство опасно для человека. Вирус передается при укусе через слюну больного животного. Ранее URA.RU писало, что в поселении Селиярово Ханты-Мансийского района ввели карантин из-за бешенства. Зараженное животное обнаружили на улице Придорожной.