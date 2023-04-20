В Челябинской области садовые маршруты запустят с 29 апреля

21 апреля 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

У некоторых автобусов изменятся маршрут и расписание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске все садовые маршруты начнут работу с 29 апреля с предоставлением льгот на проезд. Всего в 2023 году будет запущен 21 межмуниципальный садовый сезонный маршрут, сообщили в пресс-службе миндортранс региона. «В 2023 году в Челябинской области будет функционировать 21 межмуниципальный садовый сезонный маршрут. Из них 15 из Челябинска в пригород, пять из Магнитогорска в пригород и один из Златоуста», — пояснили в пресс-службе. Также к садовому сезону Министерством совместно с перевозчиками введен ряд изменений садовых маршрутов. Расписание поменялось у автобусов № 110-с и № 128-с. В рабочие дни по маршруту № 110-с добавлен дополнительный оборотный рейс. По маршруту № 128-с транспорт в утренние рейсы из города Челябинска будет отправляться на 1 час раньше. Поменялась схема движения в черте города у садового маршрута № 112-с. Данный автотранспорт будет следовать мимо автостанции «Южные ворота» по улице Воровского, а затем по улице Доватора до железнодорожного вокзала. По новому участку пути автобус будет выполнять высадку и посадку пассажиров на остановках «Доватора» и «Областная больница».

В Челябинске все садовые маршруты начнут работу с 29 апреля с предоставлением льгот на проезд. Всего в 2023 году будет запущен 21 межмуниципальный садовый сезонный маршрут, сообщили в пресс-службе миндортранс региона. «В 2023 году в Челябинской области будет функционировать 21 межмуниципальный садовый сезонный маршрут. Из них 15 из Челябинска в пригород, пять из Магнитогорска в пригород и один из Златоуста», — пояснили в пресс-службе. Также к садовому сезону Министерством совместно с перевозчиками введен ряд изменений садовых маршрутов. Расписание поменялось у автобусов № 110-с и № 128-с. В рабочие дни по маршруту № 110-с добавлен дополнительный оборотный рейс. По маршруту № 128-с транспорт в утренние рейсы из города Челябинска будет отправляться на 1 час раньше. Поменялась схема движения в черте города у садового маршрута № 112-с. Данный автотранспорт будет следовать мимо автостанции «Южные ворота» по улице Воровского, а затем по улице Доватора до железнодорожного вокзала. По новому участку пути автобус будет выполнять высадку и посадку пассажиров на остановках «Доватора» и «Областная больница».