Тюменцы получат новую льготу, упрощающую строительство частного дома

17 апреля 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Желающим жить за городом теперь не придется строить дом самостоятельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюменской области получат новую льготу, которая упростит индивидуальное жилищное строительство. Об изменении условий ипотечного кредитования на строительство дома или коттеджа сообщает федеральное агентство «Этажи». «Теперь можно взять льготную ипотеку нa cтpoитeльcтвo чacтнoгo дoма c пpивлeчeниeм пoдpядчикoв. Cтaвкa ипoтeки cocтaвит oт 7,3%. Maкcимaльнaя cyммa кpeдитa для peгиoнoв — 6 млн pyблей», — сообщают «Этажи» Ранее на льготную ипотеку могли рассчитывать только те, кто планировал строить самостоятельно. Известно, что в настоящий момент новшество запущено еще не во всех банках, поэтому риэлторы рекомендуют лично выяснять все условия такой ипотеки. Мера должна привлечь больше людей в ипотечный сектор: сейчас, по статистике «Этажей», кредит на строительство берут только в одном случае из десяти. Ранее URA.RU сообщало, что привлечением россиян в индивидуальное строительство вплотную занимаются в Минстрое. В частности, в марте 2023 года ведомство упростило порядок получения займа на такую стройку.

Жители Тюменской области получат новую льготу, которая упростит индивидуальное жилищное строительство. Об изменении условий ипотечного кредитования на строительство дома или коттеджа сообщает федеральное агентство «Этажи». «Теперь можно взять льготную ипотеку нa cтpoитeльcтвo чacтнoгo дoма c пpивлeчeниeм пoдpядчикoв. Cтaвкa ипoтeки cocтaвит oт 7,3%. Maкcимaльнaя cyммa кpeдитa для peгиoнoв — 6 млн pyблей», — сообщают «Этажи» Ранее на льготную ипотеку могли рассчитывать только те, кто планировал строить самостоятельно. Известно, что в настоящий момент новшество запущено еще не во всех банках, поэтому риэлторы рекомендуют лично выяснять все условия такой ипотеки. Мера должна привлечь больше людей в ипотечный сектор: сейчас, по статистике «Этажей», кредит на строительство берут только в одном случае из десяти. Ранее URA.RU сообщало, что привлечением россиян в индивидуальное строительство вплотную занимаются в Минстрое. В частности, в марте 2023 года ведомство упростило порядок получения займа на такую стройку.