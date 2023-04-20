20 апреля 2023

Челябинские силовики задержали кондуктора за призывы к терроризму

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети, вконтакте, социальная сеть
Сообщения с призывом к терроризму кондуктор оставляла в социальных сетях Фото:

В Магнитогорске сотрудники челябинского УФСБ совместно с коллегами из Центра противодействия экстремизму задержали местного кондуктора за призывы к терроризму. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, свои заявления работница оставляла в социальных сетях.

«Сотрудница „Маггортранса“ распространяла во „ВКонтакте“ призывы к террористической деятельности. Она также оставляла записи, оправдывающие террор», — сообщил источник.

По данным URA.RU, женщина была задержана и помещена в изолятор временного содержания. На нее завели уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), проверили по всем базам данных и поставили на дактилоскопический учет.

URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от подробностей отказались.

URA.RU связалось с «Маггортрансом». Там попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответа на него не последовало. Также был направлен запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.

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В Магнитогорске сотрудники челябинского УФСБ совместно с коллегами из Центра противодействия экстремизму задержали местного кондуктора за призывы к терроризму. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, свои заявления работница оставляла в социальных сетях. «Сотрудница „Маггортранса“ распространяла во „ВКонтакте“ призывы к террористической деятельности. Она также оставляла записи, оправдывающие террор», — сообщил источник. По данным URA.RU, женщина была задержана и помещена в изолятор временного содержания. На нее завели уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), проверили по всем базам данных и поставили на дактилоскопический учет. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от подробностей отказались. URA.RU связалось с «Маггортрансом». Там попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответа на него не последовало. Также был направлен запрос в пресс-службу СКР по региону. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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