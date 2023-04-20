В Магнитогорске сожгли автомобили бизнесмена и хирурга

21 апреля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 20 апреля сожгли автомобили местного предпринимателя Махмада Абдурахмонова и хирурга горбольницы №3 Ярослава Ширшова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Toyota Land Cruiser Prado Абдурахманова и Hyundai Creta Ширшова выгорели полностью. Ведется поиск злоумышленника», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас в городе объявлен план «Спираль», возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). В пресс-службе УМВД по Магнитогорску сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт возгорания автомобилей. На месте пожара работало две автоцистерны и 11 человек личного состава. По информации свидетелей, после возгорания одной из машин, огонь перекинулся на стоящую рядом.

В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 20 апреля сожгли автомобили местного предпринимателя Махмада Абдурахмонова и хирурга горбольницы №3 Ярослава Ширшова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Toyota Land Cruiser Prado Абдурахманова и Hyundai Creta Ширшова выгорели полностью. Ведется поиск злоумышленника», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас в городе объявлен план «Спираль», возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). В пресс-службе УМВД по Магнитогорску сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт возгорания автомобилей. На месте пожара работало две автоцистерны и 11 человек личного состава. По информации свидетелей, после возгорания одной из машин, огонь перекинулся на стоящую рядом.