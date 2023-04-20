20 апреля 2023

В Магнитогорске сожгли автомобили бизнесмена и хирурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 20 апреля сожгли автомобили местного предпринимателя Махмада Абдурахмонова и хирурга горбольницы №3 Ярослава Ширшова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Toyota Land Cruiser Prado Абдурахманова и Hyundai Creta Ширшова выгорели полностью. Ведется поиск злоумышленника», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас в городе объявлен план «Спираль», возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). В пресс-службе УМВД по Магнитогорску сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт возгорания автомобилей. На месте пожара работало две автоцистерны и 11 человек личного состава. По информации свидетелей, после возгорания одной из машин, огонь перекинулся на стоящую рядом.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 20 апреля сожгли автомобили местного предпринимателя Махмада Абдурахмонова и хирурга горбольницы №3 Ярослава Ширшова. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Toyota Land Cruiser Prado Абдурахманова и Hyundai Creta Ширшова выгорели полностью. Ведется поиск злоумышленника», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас в городе объявлен план «Спираль», возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). В пресс-службе УМВД по Магнитогорску сообщили, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили факт возгорания автомобилей. На месте пожара работало две автоцистерны и 11 человек личного состава. По информации свидетелей, после возгорания одной из машин, огонь перекинулся на стоящую рядом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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