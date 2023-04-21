Знаменитые батарейки с кроликом Duracell уходят из России

Mash: компания Duracell уходит из России

21 апреля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Прекращение поставок из Европы вынудило Duracell свернуть бизнес в России, сообщает Mash Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Акционеры компании производителя батареек Duracell приняли решение об уходе из России. Главной причиной ухода называется прекращения поставок из Европы, сообщают СМИ. «Фатальное решение об уходе из России приняли акционеры компании Duracell», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что по информации издания, такое решение было принято из-за окончательного прекращения поставок из Бельгии. В компании перед уходом из России распродадут оставшиеся запасы и расплатятся с сотрудниками, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Duracell для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ряд западных компаний приняли решение покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине. Многие из них продают свои активы, прописывая в договорах пункт о возможности обратного выкупа. О сворачивании бизнеса в России сообщила также компания Heineken, передают «Дни.ру».

Акционеры компании производителя батареек Duracell приняли решение об уходе из России. Главной причиной ухода называется прекращения поставок из Европы, сообщают СМИ. «Фатальное решение об уходе из России приняли акционеры компании Duracell», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что по информации издания, такое решение было принято из-за окончательного прекращения поставок из Бельгии. В компании перед уходом из России распродадут оставшиеся запасы и расплатятся с сотрудниками, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Duracell для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Ряд западных компаний приняли решение покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине. Многие из них продают свои активы, прописывая в договорах пункт о возможности обратного выкупа. О сворачивании бизнеса в России сообщила также компания Heineken, передают «Дни.ру».