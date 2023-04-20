20 апреля 2023

В Челябинске отменили демонстрацию на 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , мир, труд, май, знак z
Массовых мероприятий на 1 мая в Челябинске не будет Фото:

В Челябинске отменили демонстрацию и уличные мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Об этом URA.RU сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов.

«Решение по 1 мая принято. Публичных массовых уличных мероприятий в этот день не планируется», — сообщил URA.RU Екимов.

Причин такого решения в федерации профсоюзов уточнять не стали. В прошлом году — после ковидного перерыва — на празднование 1 мая в парке Гагарина в Челябинске собрались более 10 тысяч человек. Для горожан провели множество мероприятий, концертов. Завершался праздник салютом на набережной реки Миасс.

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В Челябинске отменили демонстрацию и уличные мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Об этом URA.RU сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов. «Решение по 1 мая принято. Публичных массовых уличных мероприятий в этот день не планируется», — сообщил URA.RU Екимов. Причин такого решения в федерации профсоюзов уточнять не стали. В прошлом году — после ковидного перерыва — на празднование 1 мая в парке Гагарина в Челябинске собрались более 10 тысяч человек. Для горожан провели множество мероприятий, концертов. Завершался праздник салютом на набережной реки Миасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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