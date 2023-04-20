В Челябинске отменили демонстрацию на 1 мая

Массовых мероприятий на 1 мая в Челябинске не будет
В Челябинске отменили демонстрацию и уличные мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Об этом URA.RU сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов.
«Решение по 1 мая принято. Публичных массовых уличных мероприятий в этот день не планируется», — сообщил URA.RU Екимов.
Причин такого решения в федерации профсоюзов уточнять не стали. В прошлом году — после ковидного перерыва — на празднование 1 мая в парке Гагарина в Челябинске собрались более 10 тысяч человек. Для горожан провели множество мероприятий, концертов. Завершался праздник салютом на набережной реки Миасс.
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