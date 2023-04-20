В центре Перми за десятки миллионов продается элитный бизнес-центр

В центре Перми выставлен на продажу элитный бизнес-центр «Арбат», который входит в состав многофункционального комплекса «Москва». Общая площадь всех помещений центра — более тысячи квадратных метров. Совокупная стоимость — 167,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Авито» в разделе коммерческой недвижимости.
«Бизнес-центр „Арбат“ расположен на трех этажах многофункционального комплекса „Москва“ на улице Пермская, 33. Первый проект премиум-класса в Перми. Тип сделки — продажа, стоимость — 167 820 000 рублей», — указано в объявлении.
Уточняется, что здание оборудовано системами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией. Есть два лифта, один из которых ведет в подземный паркинг. Также имеется огороженная терраса площадью в 40 квадратных метров. Помимо бизнес-центра, в многофункциональном комплексе «Москва» разместятся заведения общепита, SPA и медицинский центры, торговые точки и салон красоты. Застройщиком выступает компания «Кортекс».
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