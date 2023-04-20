20 апреля 2023

В центре Перми за десятки миллионов продается элитный бизнес-центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра "Территория бизнеса". Челябинск, офис, персонал
В бизнес-центре расположены деловые офисы (архивное фото) Фото:

В центре Перми выставлен на продажу элитный бизнес-центр «Арбат», который входит в состав многофункционального комплекса «Москва». Общая площадь всех помещений центра — более тысячи квадратных метров. Совокупная стоимость — 167,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Авито» в разделе коммерческой недвижимости.

«Бизнес-центр „Арбат“ расположен на трех этажах многофункционального комплекса „Москва“ на улице Пермская, 33. Первый проект премиум-класса в Перми. Тип сделки — продажа, стоимость — 167 820 000 рублей», — указано в объявлении.

Уточняется, что здание оборудовано системами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией. Есть два лифта, один из которых ведет в подземный паркинг. Также имеется огороженная терраса площадью в 40 квадратных метров. Помимо бизнес-центра, в многофункциональном комплексе «Москва» разместятся заведения общепита, SPA и медицинский центры, торговые точки и салон красоты. Застройщиком выступает компания «Кортекс».

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В центре Перми выставлен на продажу элитный бизнес-центр «Арбат», который входит в состав многофункционального комплекса «Москва». Общая площадь всех помещений центра — более тысячи квадратных метров. Совокупная стоимость — 167,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Авито» в разделе коммерческой недвижимости. «Бизнес-центр „Арбат“ расположен на трех этажах многофункционального комплекса „Москва“ на улице Пермская, 33. Первый проект премиум-класса в Перми. Тип сделки — продажа, стоимость — 167 820 000 рублей», — указано в объявлении. Уточняется, что здание оборудовано системами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией. Есть два лифта, один из которых ведет в подземный паркинг. Также имеется огороженная терраса площадью в 40 квадратных метров. Помимо бизнес-центра, в многофункциональном комплексе «Москва» разместятся заведения общепита, SPA и медицинский центры, торговые точки и салон красоты. Застройщиком выступает компания «Кортекс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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