20 апреля 2023

Порядок доставки пенсий свердловским пенсионерам изменят автоматически

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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, пенсионерка, пожилая женщина, пенсия, зима, бабушка с тростью
Свердловским пенсионерам пенсию начнут доставлять сотрудники «Почты России», а не частные службы, как было раньше Фото:

Пенсионерам в Свердловской области не нужно подавать заявления, чтобы перейти на новый порядок доставки пенсий — с помощью государственных служб. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.

«Социальный фонд проводит процесс переоформления доставки пенсий в автоматическом режиме, беззаявительно. Даты выплат сохранятся. Пенсионеры проинформированы по СМС», — заявила Шубина на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал».

Ранее стало известно, что с 1 мая пенсию свердловчанам будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Сейчас в Свердловской области проживают 1,3 млн пенсионеров, 30% из них получают деньги на дому, 70% — на карту. Сроки доставки остаются прежними — с 3 по 24 число каждого месяца.

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Пенсионерам в Свердловской области не нужно подавать заявления, чтобы перейти на новый порядок доставки пенсий — с помощью государственных служб. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Ольга Шубина. «Социальный фонд проводит процесс переоформления доставки пенсий в автоматическом режиме, беззаявительно. Даты выплат сохранятся. Пенсионеры проинформированы по СМС», — заявила Шубина на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал». Ранее стало известно, что с 1 мая пенсию свердловчанам будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Сейчас в Свердловской области проживают 1,3 млн пенсионеров, 30% из них получают деньги на дому, 70% — на карту. Сроки доставки остаются прежними — с 3 по 24 число каждого месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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