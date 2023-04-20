Порядок доставки пенсий свердловским пенсионерам изменят автоматически 21 апреля 2023 в 13:49 Размер текста - 17 + Свердловским пенсионерам пенсию начнут доставлять сотрудники «Почты России», а не частные службы, как было раньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерам в Свердловской области не нужно подавать заявления, чтобы перейти на новый порядок доставки пенсий — с помощью государственных служб. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Ольга Шубина. «Социальный фонд проводит процесс переоформления доставки пенсий в автоматическом режиме, беззаявительно. Даты выплат сохранятся. Пенсионеры проинформированы по СМС», — заявила Шубина на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал». Ранее стало известно, что с 1 мая пенсию свердловчанам будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Сейчас в Свердловской области проживают 1,3 млн пенсионеров, 30% из них получают деньги на дому, 70% — на карту. Сроки доставки остаются прежними — с 3 по 24 число каждого месяца. Пенсионерам в Свердловской области не нужно подавать заявления, чтобы перейти на новый порядок доставки пенсий — с помощью государственных служб. Об этом сообщила заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Ольга Шубина. «Социальный фонд проводит процесс переоформления доставки пенсий в автоматическом режиме, беззаявительно. Даты выплат сохранятся. Пенсионеры проинформированы по СМС», — заявила Шубина на пресс-конференции в «Интерфакс — Урал». Ранее стало известно, что с 1 мая пенсию свердловчанам будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Сейчас в Свердловской области проживают 1,3 млн пенсионеров, 30% из них получают деньги на дому, 70% — на карту. Сроки доставки остаются прежними — с 3 по 24 число каждого месяца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям