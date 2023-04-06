В Свердловской области изменят порядок доставки пенсии

В Свердловской области пенсию будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Нововведение вступит в силу с 1 мая. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.
«Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в „Почту России“ с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно», — сообщила управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Она подчеркнула, что существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены.
В настоящее время 15% свердловских пенсионеров пользуются услугами частных организаций по доставке пенсии. Таких компаний в регионе — 23. Но в связи с новыми правилами сейчас почтовое ведомство активно набирает сотрудников для перехода на новый порядок работы. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству помочь СФР и «Почте России» в переходе к новым правилам.
Ранее в Свердловской области страховые пенсии были проиндексированы на 4,8%. Повышение затрагивало около одного миллиона неработающих пенсионеров.
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