В Свердловской области изменят порядок доставки пенсии

06 апреля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Помимо доставки пенсии на дом, получить деньги можно на кассе в почтовом отделении или на банковскую карту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области пенсию будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Нововведение вступит в силу с 1 мая. Об этом рассказали в департаменте информационной политики. «Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в „Почту России“ с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно», — сообщила управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Она подчеркнула, что существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены. В настоящее время 15% свердловских пенсионеров пользуются услугами частных организаций по доставке пенсии. Таких компаний в регионе — 23. Но в связи с новыми правилами сейчас почтовое ведомство активно набирает сотрудников для перехода на новый порядок работы. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству помочь СФР и «Почте России» в переходе к новым правилам. Ранее в Свердловской области страховые пенсии были проиндексированы на 4,8%. Повышение затрагивало около одного миллиона неработающих пенсионеров.

В Свердловской области пенсию будут доставлять только сотрудники «Почты России», а не частные службы доставки, как это было ранее. Нововведение вступит в силу с 1 мая. Об этом рассказали в департаменте информационной политики. «Перевод на обслуживание пенсионеров, которым доставка пенсий осуществлялась организациями альтернативной доставки пенсии, в „Почту России“ с 1 мая 2023 года будет осуществлен беззаявительно», — сообщила управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц. Она подчеркнула, что существовавшие даты доставки пенсий будут сохранены. В настоящее время 15% свердловских пенсионеров пользуются услугами частных организаций по доставке пенсии. Таких компаний в регионе — 23. Но в связи с новыми правилами сейчас почтовое ведомство активно набирает сотрудников для перехода на новый порядок работы. Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству помочь СФР и «Почте России» в переходе к новым правилам. Ранее в Свердловской области страховые пенсии были проиндексированы на 4,8%. Повышение затрагивало около одного миллиона неработающих пенсионеров.